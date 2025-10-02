Remco Evenepoel geeft Serge Pauwels mooi cadeau na winst op EK tijdrijden

Na zijn overwinning in de tijdrit op het EK toonde Remco Evenepoel zich tevreden. Onze landgenoot koos voor een ingetogen viering en schonk zijn podiumgeschenk aan de staf van de nationale ploeg.

Evenepoel reageerde na afloop van de tijdrit met kalme tevredenheid. “Je moet die zeges zeker waarderen”, verklaarde hij aan Sporza. Tegelijk wees hij op de opeenvolging van kampioenschappen. “Maar de kampioenschappen volgen elkaar in sneltempo op.”

Doos wijn

Daarmee gaf hij aan dat er weinig ruimte is voor uitgebreide vieringen. Toch werd er op woensdagavond een bescheiden moment van ontspanning voorzien. Evenepoel droeg daartoe bij door zijn doos wijn, een geschenk bij het podium, af te staan aan de staf.



“Ikzelf drink geen alcohol, dus kan ik er beter iemand anders een plezier mee doen”, lichtte hij toe. “Ik heb de wijn aan Serge Pauwels gegeven met de boodschap om er met de staf iets mee te doen.”

Erkenning

Evenepoel benadrukte dat een tijdrit niet enkel draait om de prestatie van de renner. “Een tijdrit is vooral een bijzondere dag voor de mecaniciens, verzorgers en ploegleiders om alles op punt te zetten”, stelde hij. “Ik lever mijn inspanning maar voor een korte periode, zij zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig met alles errond.”

Volgens Evenepoel verdienen zij dan ook een deel van de eer. “Ze hebben een minstens even groot aandeel in deze titel als ik”, aldus de Europees kampioen. Bondscoach Serge Pauwels reageerde dankbaar op het geschenk. “We zullen straks weten of het lekkere is”, gaf hij mee.