Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

Bondscoach Serge Pauwels heeft het deelnemersveld voor het EK op de weg in de Franse Ardèche geanalyseerd. In vergelijking met het wereldkampioenschap in Kigali is het aantal renners uit de mondiale top vijftig aanzienlijk lager, al blijft de kwaliteit van de aanwezige kopmannen hoog.

Volgens Pauwels namen op het WK in Rwanda negentien renners uit de top vijftig van de UCI-ranking deel, goed voor 38 procent van dat klassement. Voor het EK zijn dat er, behoudens wijzigingen, slechts elf, wat neerkomt op 22 procent.

Vier op vijf

Belangrijker is de aanwezigheid van vier renners uit de mondiale top vijf. In Kigali was van de mondiale top vijf enkel Tadej Pogacar aanwezig, hier krijgt het nummer één gezelschap van de nummers twee, drie en vijf.



Daarmee doelen we op Jonas Vingegaard, Mads Pedersen en João Almeida. Ook Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Toms Skujins, Juan Ayuso en Afonso Eulalio staan op de startlijst, wat betekent dat zes renners uit de top tien van het WK present tekenen.

Outsider

Pauwels noemt het deelnemersveld een mooie affiche en gaat in op de kansen van Mads Pedersen. “Voor Pedersen ben je geneigd te denken dat dit ‘limiet’ is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Maar hij won in het verleden al wel echt zware koersen met veel klimwerk. Ik sluit hem niet uit.” Daarmee verwijst hij naar de klimcapaciteiten van de Deen, die vandaag met een opvallende fiets deelneemt aan de tijdrit.

Een verrassende winnaar voor de wegrit verwacht Pauwels niet. “De trend van de laatste jaren is dat lastige races, zowel klassiekers als kampioenschappen, steevast door dezelfde drie, vier renners worden gewonnen.” Hij noemt Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Almeida als de logische favorieten. “De kans dat een outsider het haalt is eerder klein.”