Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel

Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fillippo Ganna heeft zilver gepakt op het Europees kampioenschap tijdrijden. De Italiaan moest alweer zijn meerdere erkennen in Remco Evenepoel.

Het WK tijdrijden in 2023 en 2024, de Olympische Spelen in 2024 en nu het Europees kampioenschap. Filippo Ganna moest telkens tevreden zijn met zilver na hetzelfde fenomeen: Remco Evenepoel.

De Italiaan werd in 2020 en 2021 wereldkampioen tijdrijden, maar botste de laatste jaren telkens op Evenepoel. "Remco is een raket, meer valt er niet over te zeggen", zei citeert Het Nieuwsblad Ganna op de persconferentie na het EK tijdrijden. 

Lees ook... Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

Op het EK tijdrijden kwam Ganna zelfs niet in de buurt van het goud. Op 24 kilometer kreeg de Italiaan liefst 43 seconden aan zijn broek, net geen twee seconden per kilometer. Een gigantisch verschil. 

Ganna kon niet beter dan op EK tijdrijden

Ganna volgde nochtans zijn paceplan en deed zelfs beter dan er vooropgesteld was. Bij het eerste tussenpunt had Evenepoel echter al veertien seconden voorsprong en dan moest het klimmetje aan de finish nog komen. 

"De waarden die ik trap zijn beter dan vorig jaar, en ik werd drie, vier kilo lichter. Meer dan dat kan ik niet doen. Ik weeg twaalf kilogram meer dan Remco. Ik kan je verzekeren: die 12 kilo extra op een klim, die maken het niet gemakkelijk."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Filippo Ganna

Meer nieuws

Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

11:00
Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

10:00
Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

09:00
Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

08:00
Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

07:30
Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

07:00
Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

21:30
Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

16:45
Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

20:30
Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

20:00
Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

19:00
Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

18:30
📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

18:00
EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

16:00
Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

15:00
Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

14:30
Wat een krachttoer op EK tijdrijden: Goud en zilver voor Belgische beloften

Wat een krachttoer op EK tijdrijden: Goud en zilver voor Belgische beloften

14:01
Brons! Belgische belofte pakt derde plaats op het EK tijdrijden

Brons! Belgische belofte pakt derde plaats op het EK tijdrijden

13:22
Grote naam uit het peloton moet na 8 jaar opstappen bij zijn ploeg: vervanger al voorgesteld

Grote naam uit het peloton moet na 8 jaar opstappen bij zijn ploeg: vervanger al voorgesteld

13:00
Lampaert spreekt klare taal over Evenepoel en illustreert het met herinnering aan Wollongong

Lampaert spreekt klare taal over Evenepoel en illustreert het met herinnering aan Wollongong

12:30
📷 Wat een beest! Met deze fiets zal Mads Pedersen het EK tijdrijden afwerken

📷 Wat een beest! Met deze fiets zal Mads Pedersen het EK tijdrijden afwerken

12:00
Evenepoel legt uit of het een groot voordeel is dat Ganna en Tarling niet naar het WK in Rwanda trokken

Evenepoel legt uit of het een groot voordeel is dat Ganna en Tarling niet naar het WK in Rwanda trokken

01/10
Bekende wielerfotograaf met veel foto's op onze website totaal onverwacht overleden

Bekende wielerfotograaf met veel foto's op onze website totaal onverwacht overleden

01/10
Straffe madam! Julie De Wilde rijdt EK ondanks ernstig ongeval in september

Straffe madam! Julie De Wilde rijdt EK ondanks ernstig ongeval in september

01/10
Remco Evenepoel doet hele verhaal van fietswissels nog eens tot in de puntjes uit de doeken

Remco Evenepoel doet hele verhaal van fietswissels nog eens tot in de puntjes uit de doeken

01/10
Slechts 24 kilometer, maar Alec Segaert komt met stevige waarschuwing voor EK tijdrijden

Slechts 24 kilometer, maar Alec Segaert komt met stevige waarschuwing voor EK tijdrijden

01/10
Belgische topper zegt nu ook af voor EK: gebroken rib is boosdoener

Belgische topper zegt nu ook af voor EK: gebroken rib is boosdoener

01/10
"Heb je dat gehoord?" Vader Patrick wijst op opvallende uitspraak van Remco Evenepoel

"Heb je dat gehoord?" Vader Patrick wijst op opvallende uitspraak van Remco Evenepoel

01/10
Na "bloedsaai" WK bij de mannen: Marijn de Vries stoort zich aan dubbele moraal

Na "bloedsaai" WK bij de mannen: Marijn de Vries stoort zich aan dubbele moraal

30/09
EK slechts een troostprijs: Bakelants zegt wat veel belangrijker is voor Evenepoel

EK slechts een troostprijs: Bakelants zegt wat veel belangrijker is voor Evenepoel

30/09
Neef van Johan Bruyneel zet teleurgesteld punt achter carrière: "Geen plaats meer voor in het wielrennen"

Neef van Johan Bruyneel zet teleurgesteld punt achter carrière: "Geen plaats meer voor in het wielrennen"

30/09
Ex-renner is streng voor Remco Evenepoel: "Vond het geen gezicht"

Ex-renner is streng voor Remco Evenepoel: "Vond het geen gezicht"

30/09
Opvallende vaststelling na triomf op WK: heeft Pogacar geleerd van... Vingegaard?

Opvallende vaststelling na triomf op WK: heeft Pogacar geleerd van... Vingegaard?

30/09
🎥 Toptalent Magnier pakt alweer een nieuwe zege en looft Belgische ploegmaat

🎥 Toptalent Magnier pakt alweer een nieuwe zege en looft Belgische ploegmaat

30/09
Oumi zet puntjes op de i over aanwezigheid in Rwanda: "Mijn waarden zijn duidelijk"

Oumi zet puntjes op de i over aanwezigheid in Rwanda: "Mijn waarden zijn duidelijk"

30/09
Eli Iserbyt werkt hard aan zijn comeback: "Of ik pijnvrij kan fietsen?"

Eli Iserbyt werkt hard aan zijn comeback: "Of ik pijnvrij kan fietsen?"

30/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Serge Pauwels Tadej Pogacar Filippo Ganna Eli Iserbyt Patrick Evenepoel Yves Lampaert Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jose De Cauwer Eder Sarabia Armesto Tom Boonen Owain Doull Pauline Ferrand-Prévot Gerben Kuypers Bobbie Traksel Marijn De Vries Johan Vansummeren Louis Vervaeke Bauke Mollema

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved