Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel

Fillippo Ganna heeft zilver gepakt op het Europees kampioenschap tijdrijden. De Italiaan moest alweer zijn meerdere erkennen in Remco Evenepoel.

Het WK tijdrijden in 2023 en 2024, de Olympische Spelen in 2024 en nu het Europees kampioenschap. Filippo Ganna moest telkens tevreden zijn met zilver na hetzelfde fenomeen: Remco Evenepoel.

De Italiaan werd in 2020 en 2021 wereldkampioen tijdrijden, maar botste de laatste jaren telkens op Evenepoel. "Remco is een raket, meer valt er niet over te zeggen", zei citeert Het Nieuwsblad Ganna op de persconferentie na het EK tijdrijden.



Op het EK tijdrijden kwam Ganna zelfs niet in de buurt van het goud. Op 24 kilometer kreeg de Italiaan liefst 43 seconden aan zijn broek, net geen twee seconden per kilometer. Een gigantisch verschil.

Ganna kon niet beter dan op EK tijdrijden

Ganna volgde nochtans zijn paceplan en deed zelfs beter dan er vooropgesteld was. Bij het eerste tussenpunt had Evenepoel echter al veertien seconden voorsprong en dan moest het klimmetje aan de finish nog komen.

"De waarden die ik trap zijn beter dan vorig jaar, en ik werd drie, vier kilo lichter. Meer dan dat kan ik niet doen. Ik weeg twaalf kilogram meer dan Remco. Ik kan je verzekeren: die 12 kilo extra op een klim, die maken het niet gemakkelijk."