Tom Boonen deelt ferme steek uit aan Soudal Quick-Step

Tijdens een aflevering van Wielerclub Wattage reageerde Tom Boonen op vragen over een mogelijke rol bij zijn voormalige ploeg Soudal Quick-Step. De ex-renner liet zich kritisch uit over de huidige koersresultaten en de toekomstvisie van het team.

In een interview afgelopen weekend in Het Nieuwsblad werd Boonen gevraagd of hij al benaderd was door zijn oude ploeg. “Neen, maar Wilfried Peeters mag toch eens komen praten”, gaf hij aan in Wielerclub Wattage op Sporza.

Hij verwees naar het feit dat Niki Terpstra mogelijk enkel het voorjaar zou begeleiden. “Dat zou ook mij wel aanspreken. Als Quick-Step nu opnieuw dé voorjaarsploeg op poten wil zetten, interesseert me dat wel.”



Tijdens de podcast werd nagegaan of er al sprake was van concrete onderhandelingen. Boonen antwoordde resoluut: “Neen, absoluut niet.” Hij verduidelijkte dat hij geen comeback ambieert in een vaste rol. “Ze hebben me gevraagd of ik dat zie zitten en ik heb niet gezegd dat ik een comeback wil maken in eender welke vorm.”

Toch ziet Boonen potentieel in de huidige situatie. “Wel heb ik gezegd dat als er ergens een moment is geweest de voorbije jaren, dat het nu wel het moment is. Er is een nieuwe doorstart mogelijk”, aldus de voormalige wereldkampioen.

Kritische noot bij de sportieve lijn

Boonen gaf aan dat de ploeg volgens hem trouw blijft aan haar oorspronkelijke identiteit. “Het ziet ernaar uit dat ze hun DNA niet gaan verloochenen”, stelde hij. Hij verwees expliciet naar Paul Magnier, die volgens hem het potentieel heeft om klassiekers te winnen. “Ik denk dat ze de volgende 2 à 3 jaar stappen kunnen zetten naar het oude Quick-Step.”

Jan Bakelants, eveneens aanwezig in de podcast, stelde Boonen hypothetisch een vraag die bij een sollicitatiegesprek zou kunnen opduiken: “Wat zou jij beter doen dan wat wij momenteel doen?” Boonen antwoordde zonder omwegen: “Zorgen dat ze koersen winnen.”