Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

Pauline Ferrand-Prévot moet het Europees kampioenschap in eigen land laten schieten. De Française is ziek teruggekomen uit Rwanda en kan niet van start gaan.

Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot moest op het WK in Rwanda tevreden zijn met de 16de plaats. De Française had toen last al last van maag- en darmproblemen en die zijn enkele dagen later nog niet opgelost.

Ferrand-Prévot moet dan ook afhaken voor het Europees kampioenschap op de weg van zaterdag in Frankrijk. "Net als verschillende andere van onze WK-renners heeft Pauline last van maagproblemen en koorts", zegt de Franse bondscoach Paul Brousse.

Voedselvergiftiging bij Frankrijk?

"Ze heeft intussen ziekenhuisonderzoeken ondergaan en daaruit bleek dat ze momenteel niet kan koersen of trainen. Voor Pauline betekent dit het einde van haar seizoen", voegt Brousse er nog aan toe.

Ook Maeva Squiban, die twee ritten won in de Tour, kan niet starten op het EK. Julian Alaphilippe, die al na 25 kilometer moest opgeven in Rwanda, werd zelfs niet geselecteerd voor het EK in eigen land.

Wellicht hebben de Franse renners in Rwanda een voedselvergiftiging opgelopen. Bij de mannen gaven vijf van de acht renners op, bij de vrouwen moesten twee van de zeven renners er de brui aan geven.