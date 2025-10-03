BREAKING: Cian Uijtdebroeks verlaat Visma-Lease a Bike en heeft al nieuwe ploeg

Cian Uijtdebroeks (22) trekt na twee jaar de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. Hij had nog een contract tot eind 2027 bij de Nederlandse ploeg.

Eind 2023 stond de wielerwereld in rep en roer. Cian Uijtdebroeks had zijn contract bij BORA-hansgrohe verbroken en zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2027 bij Visma-Lease a Bike.

Bij de Nederlandse ploeg kon Uijtdebroeks zijn achtste plaats uit de Vuelta van 2023 moeilijk bevestigen door een hardnekkige blessure. Sinds begin augustus is Uijtdebroeks wel helemaal terug en boekte hij ook zijn eerste profzege.



Lees ook... Cian Uijtdebroeks legt uit waarom hij zijn contract bij Visma-Lease a Bike niet uitdoet

Ambities Uijtdebroeks en Visma-Lease a Bike te ver uit elkaar

Het is dan ook verrassend dat Uijtdebroeks zijn contract tot eind 2027 niet uitdoet bij Visma-Lease a Bike. De 22-jarige Belg rijdt vanaf volgend seizoen voor het Spaanse Movistar, waar hij een contract tekende tot 2029.

"Samen hebben we twee intense jaren beleefd en we waren verheugd Cian dit jaar zijn eerste professionele overwinning voor ons team te zien behalen", zegt Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike.

"De eerlijke waarheid is dat Cians ambities en die van het team zich in verschillende richtingen begonnen te ontwikkelen. Op dit moment kunnen we Cian niet de rol en het wedstrijdprogramma bieden die hij essentieel acht voor zijn ontwikkeling."

"Na open en eerlijke gesprekken hebben we ingestemd met zijn verzoek om een ​​nieuwe stap in zijn carrière te zetten. We wensen Cian veel succes in die reis", besluit Plugge nog.