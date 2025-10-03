De échte reden voor tweede fietswissel Evenepoel? Boonen en De Wolf denken het te weten

De tweede fietswissel van Remco Evenepoel in de WK-wegrit riep veel vragen op. Vooral omdat de mecanicien van Evenepoel verklaarde dat er niets mis was met die fiets.

Het zadel van Remco Evenepoel was het gespreksonderwerp na het WK in Rwanda. Evenepoel wisselde op tien kilometer twee keer van fiets. Eerst omdat zijn zadel gezakt was, over de tweede wissel was meer onduidelijkheid.

Volgens Evenepoel stond het zadel waterpas in plaats van iets naar beneden gericht. Dirk De Wolf snapt dat Evenepoel meteen last kreeg door die gewijzigde positie van zijn zadel. "Het mag toch niet te veel anders staan, het is best gevoelig", zegt hij bij Wielerclub Wattage.



Lees ook... Pogacar een peer stoven? Pauwels ziet gouden kans voor Evenepoel

Ook Tom Boonen begrijpt het. "Dat is zeker zo. Je moet nog maar gewoon van fiets wisselen. Het mag twee keer identiek dezelfde zijn, maar toch zit er een verschil op. Veranderen van fiets is altijd moeilijk."

Ander probleem dan zadel aan fiets van Evenepoel?

Toch is De Wolf er niet zeker van dat het zadel wel effectief de reden was voor de tweede fietswissel. "Lag daar het probleem wel? Of was het de batterij die niet goed opgeladen was?", verwijst hij naar de batterij van het versnellingsapparaat.

"Ik denk dat de batterij niet was opgeladen", stelde Boonen. "Dat denk ik ook", zei De Wolf nog. Jan Bakelants wees Boonen en De Wolf erop dat ze louter veronderstellingen aan het maken waren, het probleem kon nog altijd bij het zadel liggen.