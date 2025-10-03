"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

Remco Evenepoel stapt deze winter over van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg willen ze Evenepoel beter maken, maar zien ze hem ook als een puzzelstukje van het geheel.

Na zeven jaar Soudal Quick-Step rijdt Remco Evenepoel vanaf 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook bij de Duitse ploeg is er onzekerheid over de komst van Evenepoel, maar wel vertrouwen in hun aanpak.

"Hij is een ambitieus, en hij weet dat hij nu niet op het niveau is dat hij wil zijn, maar hopelijk kunnen we hem met onze processen verbeteren", zegt Jonny Wale, de technische prestatiemanager van Red Bull-BORA-hansgrohe, aan Cycling Weekly.



Dan Bigham, performance engineer van de ploeg, vindt de komst van Evenepoel "eng". "Maar ik denk dat we niet bang moeten zijn om sommige aspecten van wat hij doet te veranderen. Zolang het maar overeenstemt met onze modellen en processen, is het gerechtvaardigd. En zo kunnen we hem nog beter maken."

Evenepoel deel van het geheel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Ondanks zijn stevige palmares zal Evenepoel geen voorkeursbehandeling krijgen. "We behandelen Remco niet anders dan je iemand anders behandelt", zei Wale. "We zijn een team. Wat we doen is niet alleen voor één iemand."

"We willen met iedereen winnen", benadrukt Bigham. "We gaan altijd voor het podium, willen de top 10's stapelen en gewoon dominant zijn." Evenepoel wordt bij Red Bull-BORA-hansgrohe dus een deel van het geheel.