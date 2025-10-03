Pogacar geeft Bakelants volkomen gelijk, maar krijgt volgend jaar nog grotere uitdaging

Amper een week na het WK in Rwanda wordt in Frankrijk het EK gereden. Ook voor wereldkampioen Tadej Pogacar van het goede te veel.

In geen enkele andere sport wordt het wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap een week na elkaar georganiseerd, maar wel in het wielrennen. En daar lijkt niemand echt blij mee.

Jan Bakelants vindt het "totale onzin" dat het EK deze week wordt gereden. En ook Tadej Pogacar, door zijn status toch een waardevolle stem in het huidige wielrennen, begrijpt het niet helemaal goed.



"Het EK valt altijd moeilijk", verklaarde Pogacar het feit dat hij voor het eerst sinds 2021 het EK rijdt. "Ik zou overwegen om het EK voor het slot van het seizoen te leggen. Maar zeker niet wanneer er op die dag al drie koersen zijn."

WK in Canada en EK in Slovenië in 2026

Zondag wordt niet alleen het EK gereden, maar ook de slotetappe van de CRO Race en de Coppa Agostoni. Zaterdag moet Pogacar door het EK de Giro dell'Emilia laten schieten. "De kalender is nooit perfect, maar vraag je het aan mij, dan zou ik veel veranderen."

Dat zal volgend jaar zeker niet het geval zijn. Het WK wordt dan op 27 september in het Canadese Montréal gereden, het EK een week later op 4 oktober in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Als Pogacar er in eigen land wil bij zijn, zal hij dus een jetlag moeten verwerken. Dat was dit jaar niet het geval.