Toekomst in gevaar? Israel Premier-Tech neemt ingrijpende beslissing door toenemend protest

In de Vuelta zorgde de deelname van Israel-Premier Tech al voor zwaar protest. Ook in Italië neemt het protest tegen Israël toe en de ploeg neemt dan ook maatregelen.

Van de organisatie van de Giro dell'Emilia mocht Israel-Premier Tech al niet starten uit vrees voor protest en het bijkomende gevaar voor het peloton. Tijdens de Vuelta zorgde protest namelijk voor enkele valpartijen.

De Israëlische ploeg heeft nu zelf beslist om ook enkele andere Italiaanse klassiekers aan zich voorbij te laten gaan. Protesten in Italië zijn toegenomen nadat Global Sumud Flotilla, een internationale hulpvloot voor Gaza, door Israël werd onderschept.

"Door veiligheidsoverwegingen zal Israel-Premier Tech komende week niet starten in de Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine of Gran Piemonte", bevestigt de ploeg in een korte mededeling bij Cyclingnews.

Programma Israel-Premier Tech

Of Israel-Premier Tech volgende week zondag de Ronde van Lombardije zal rijden, is nog niet duidelijk. De ploeg rijdt tot zondag de CRO Race, vrijdag komt ze aan de start in de Münsterland Giro en dinsdag in Binche-Chimay-Binche.

De rest van het programma van Israel-Premier Tech is ook onzeker. Ook in de Tour of Guanxi (14-19/10), Parijs-Tours (12/10) en de Japan Cup (19/10) is de deelname van de ploeg niet zeker.