Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"

Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jan Bakelants heeft zich over enkele actuele thema's uitgesproken. Of Remco Evenepoel Europees kampioen kan worden, bijvoorbeeld. Of wat zijn nieuwe contractbreuk zegt over Cian Uijtdebroeks.

Bakelants doet in Het Laatste Nieuws een oproep aan de Belgische ploeg om het initiatief aan de Slovenen te laten op het EK. Hij ziet de allerbeste Evenepoel wel strijden tegen Pogacar, maar schuift de wereldkampioen toch weer naar voren als absolute topfavoriet. Bakelants is er wel van overtuigd dat Evenepoel de WK-ontgoocheling heeft doorgespoeld. 

"Fysiek en mentaal kan hij heel snel de knop omdraaien. En hij haalt brandstof uit alle polemiek. Tuurlijk zal hij zondagavond wel even geschrokken zijn van hoe diep de Belgische media ingingen op zijn nervositeit in koers", denkt Bakelants. "Maar een nuchtere analyse zal hem ook wel hebben doen inzien dat er tegen Pogacar niets te beginnen viel."

Lees ook... Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

Waarom ging Uijtdebroeks naar Visma?

Naast het EK dat voor de deur staat is de wielerwereld ook in de ban van het plotse vertrek van Cian Uijtdebroeks bij Visma-Lease a Bike. "Ik vraag me af of hij zelf nog wel weet wat hij nu eigenlijk wil." Kopman worden lijkt zijn voornaamste wens, maar waarom ging hij dan eerst naar Visma? "Toen hij daar een contract ondertekende, wist hij dat hij tussen die sterren de eerste jaren niet meteen de eerste viool zou spelen."

Uijtdebroeks kon zich bij die ploeg wel verder ontwikkelen, maar lijkt niet het geduld te hebben om aan de lange termijn te denken. Zal zijn overstap naar Movistar hem nu geven wat hij wil? "Hij kan makkelijk naar de Tour als beschermd renner. Maar Movistar kan vloeken met zijn perfectionistische insteek, en dan kan hij rap spijt krijgen van zijn stap."

Imago Uijtdebroeks heeft knauw gekregen

Het imago van Uijtdebroeks heeft wel een knauw gekregen en het is ook te hopen dat kwesties zoals zijn verdoofde benen in 2024 uitblijven. "Cian is wat fragiel, en Visma schoot bij zijn fysieke problemen zeker niet tekort om de problemen op te lossen." 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Cian Uijtdebroeks
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

16:00
Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

16:10
Uijtdebroeks had andere opties, waarom in hemelsnaam trekt hij naar Movistar? Zijn manager legt het uit

Uijtdebroeks had andere opties, waarom in hemelsnaam trekt hij naar Movistar? Zijn manager legt het uit

09:00
Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

13:00
Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

08:30
Géén Tour in 2026: manager onthult het plan van Movistar met Cian Uijtdebroeks

Géén Tour in 2026: manager onthult het plan van Movistar met Cian Uijtdebroeks

07:00
Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

15:00
Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

10:00
Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

14:00
Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

13:30
Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

12:17
"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

21:30
Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

08:00
Heuglijk nieuws voor Tom Boonen en vriendin Wiebeke: het is voor hen nu absoluut genieten! Naast de fiets

Heuglijk nieuws voor Tom Boonen en vriendin Wiebeke: het is voor hen nu absoluut genieten!

07:30
Makelaar Carera deelt details over hoe transfer van Uijtdebroeks tot stand kwam

Makelaar Carera deelt details over hoe transfer van Uijtdebroeks tot stand kwam

03/10
Pogacar geeft Bakelants volkomen gelijk, maar krijgt volgend jaar nog grotere uitdaging

Pogacar geeft Bakelants volkomen gelijk, maar krijgt volgend jaar nog grotere uitdaging

20:30
Pogacar een peer stoven? Pauwels ziet gouden kans voor Evenepoel

Pogacar een peer stoven? Pauwels ziet gouden kans voor Evenepoel

19:00
De échte reden voor tweede fietswissel Evenepoel? Boonen en De Wolf denken het te weten

De échte reden voor tweede fietswissel Evenepoel? Boonen en De Wolf denken het te weten

18:00
"Zit niet op mij te wachten": Tim Merlier gaat breken met jarenlange traditie

"Zit niet op mij te wachten": Tim Merlier gaat breken met jarenlange traditie

20:00
Cian Uijtdebroeks legt uit waarom hij zijn contract bij Visma-Lease a Bike niet uitdoet

Cian Uijtdebroeks legt uit waarom hij zijn contract bij Visma-Lease a Bike niet uitdoet

03/10
José De Cauwer is streng voor Cian Uijtdebroeks na alweer nieuwe transfer

José De Cauwer is streng voor Cian Uijtdebroeks na alweer nieuwe transfer

03/10
Michael Vanthourenhout wil meteen scoren, maar start met twijfels in Meulebeke

Michael Vanthourenhout wil meteen scoren, maar start met twijfels in Meulebeke

18:30
BREAKING: Cian Uijtdebroeks verlaat Visma-Lease a Bike en heeft al nieuwe ploeg

BREAKING: Cian Uijtdebroeks verlaat Visma-Lease a Bike en heeft al nieuwe ploeg

03/10
Pogacar deelt waarschuwing uit voor EK en is zonneklaar over Evenepoel én Vingegaard

Pogacar deelt waarschuwing uit voor EK en is zonneklaar over Evenepoel én Vingegaard

17:00
"Zelfs Van Aert en Van der Poel niet": Merlier begrijpt het niet meer

"Zelfs Van Aert en Van der Poel niet": Merlier begrijpt het niet meer

03/10
📷 "Niet doorsnee": Remco Evenepoel trekt er op z'n eentje op uit

📷 "Niet doorsnee": Remco Evenepoel trekt er op z'n eentje op uit

03/10
Nu hij alle tijdrittitels in één jaar pakte: stopt Remco Evenepoel met deze discipline?

Nu hij alle tijdrittitels in één jaar pakte: stopt Remco Evenepoel met deze discipline?

03/10
Visma-Lease a Bike heeft grootse plannen met Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike heeft grootse plannen met Jonas Vingegaard

03/10
Laurens Sweeck waarschuwt jongeren zoals Thibau Nys: "Wil ik niet doen"

Laurens Sweeck waarschuwt jongeren zoals Thibau Nys: "Wil ik niet doen"

03/10
Toekomst in gevaar? Israel Premier-Tech neemt ingrijpende beslissing door toenemend protest

Toekomst in gevaar? Israel Premier-Tech neemt ingrijpende beslissing door toenemend protest

03/10
Een man van zijn woord: Tadej Pogacar komt belofte van een jaar geleden na

Een man van zijn woord: Tadej Pogacar komt belofte van een jaar geleden na

03/10
Een outsider minder: Mads Pedersen moet EK laten schieten en zet punt achter zijn seizoen

Een outsider minder: Mads Pedersen moet EK laten schieten en zet punt achter zijn seizoen

03/10
Widar wil revanche en onthult reden voor mislukte WK-wegrit: "Geen excuus, maar..."

Widar wil revanche en onthult reden voor mislukte WK-wegrit: "Geen excuus, maar..."

03/10
Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel: bondscoach Pauwels waarschuwt voor gevaar

Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel: bondscoach Pauwels waarschuwt voor gevaar

03/10
Wordt hij echt uitdager van Pogacar en Evenepoel? Vingegaard verklapt zijn opvallend doel voor het EK

Wordt hij echt uitdager van Pogacar en Evenepoel? Vingegaard verklapt zijn opvallend doel voor het EK

03/10
Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan

Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan

02/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Tadej Pogacar Tom Boonen Serge Pauwels Jarno Widar Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Tim Merlier Wout Van Aert Eli Iserbyt Ceylin Del Carmen Alvarado Patrick Lefevere Klaas Lodewyck Marianne Vos Bart Wellens Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Juan Ayuso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved