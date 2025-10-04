Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"

Jan Bakelants heeft zich over enkele actuele thema's uitgesproken. Of Remco Evenepoel Europees kampioen kan worden, bijvoorbeeld. Of wat zijn nieuwe contractbreuk zegt over Cian Uijtdebroeks.

Bakelants doet in Het Laatste Nieuws een oproep aan de Belgische ploeg om het initiatief aan de Slovenen te laten op het EK. Hij ziet de allerbeste Evenepoel wel strijden tegen Pogacar, maar schuift de wereldkampioen toch weer naar voren als absolute topfavoriet. Bakelants is er wel van overtuigd dat Evenepoel de WK-ontgoocheling heeft doorgespoeld.

"Fysiek en mentaal kan hij heel snel de knop omdraaien. En hij haalt brandstof uit alle polemiek. Tuurlijk zal hij zondagavond wel even geschrokken zijn van hoe diep de Belgische media ingingen op zijn nervositeit in koers", denkt Bakelants. "Maar een nuchtere analyse zal hem ook wel hebben doen inzien dat er tegen Pogacar niets te beginnen viel."



Lees ook... Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

Waarom ging Uijtdebroeks naar Visma?

Naast het EK dat voor de deur staat is de wielerwereld ook in de ban van het plotse vertrek van Cian Uijtdebroeks bij Visma-Lease a Bike. "Ik vraag me af of hij zelf nog wel weet wat hij nu eigenlijk wil." Kopman worden lijkt zijn voornaamste wens, maar waarom ging hij dan eerst naar Visma? "Toen hij daar een contract ondertekende, wist hij dat hij tussen die sterren de eerste jaren niet meteen de eerste viool zou spelen."

Uijtdebroeks kon zich bij die ploeg wel verder ontwikkelen, maar lijkt niet het geduld te hebben om aan de lange termijn te denken. Zal zijn overstap naar Movistar hem nu geven wat hij wil? "Hij kan makkelijk naar de Tour als beschermd renner. Maar Movistar kan vloeken met zijn perfectionistische insteek, en dan kan hij rap spijt krijgen van zijn stap."

Imago Uijtdebroeks heeft knauw gekregen

Het imago van Uijtdebroeks heeft wel een knauw gekregen en het is ook te hopen dat kwesties zoals zijn verdoofde benen in 2024 uitblijven. "Cian is wat fragiel, en Visma schoot bij zijn fysieke problemen zeker niet tekort om de problemen op te lossen."