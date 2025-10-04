Een van de toppers uit het veldrijden heeft al meteen slecht nieuws: "In goede en in Gods handen"

Het nieuwe seizoen staat voor de deur in het veldrijden, maar een van de toppers moet de seizoensstart al uitstellen. Ceylin del Carmen Alvarado komt met niet al te best nieuws.

Samen met haar ploeg Fenix-Deceuninck heeft de Nederlandse veldrijdster het nieuws bekendgemaakt op Instagram, bij een foto waar ze nochtans breed glimlachend op staat. "Ik lach langs de buitenkant, maar de voorbije maanden zijn geen 'walk in the park' geweest", zet Alvarado meteen de toon voor de boodschap die ze moet meedelen.

"Het veldritseizoen gaat van start, maar mijn knieblessure betekent dat ik nog niet kan koersen!" Door last aan haar knie kan ze dus niet deelnemen aan de Berencross in Meulebeke, een wedstrijd in het kader van de Exact Cross. Dit is de eerste Belgische veldrit van het seizoen, maar die zal bij de vrouwen dus zonder Alvarado verlopen.

Alvarado verwijst naar haar geloof

"Het is een domper om niet te kunnen starten, maar ik ben in goede en in Gods handen en ben bezig aan het herstel", laat Alvarado weten. Het is geen geheim dat Alvarado een overtuigd christen is en dus veel belang hecht aan haar geloof. Hopelijk kan het haar dan ook een houvast geven in een toch weer uitdagende periode in haar carrière.

Niet kunnen meedoen in de eerste cross van het seizoen, behoorde niet bepaald tot haar plannen. "Het is een tegenslag, maar ik werk hard met de ploeg om weer op schema te geraken. Tot de volgende keer, veel geluk aan alle sterren in het veldrijden de volgende weken!" Aangezien ze over 'weken' spreekt, zien we haar nog niet meteen in het veld.

Alvarado eerder dit jaar getrouwd met Roy Jans

Ook voor de organisatie in Meulebeke is haar afwezigheid een jammere zaak. De echtgenote van Roy Jans is immers niet de eerste de beste in het veldritlandschap: Alvarado werd in 2020 nog wereldkampioene in de cross.