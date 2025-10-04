Heuglijk nieuws voor Tom Boonen en vriendin Wiebeke: het is voor hen nu absoluut genieten!

Prachtig nieuws uit het leven van Tom Boonen en zijn vriendin Wiebeke. Ze zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje.

Het was al langer bekend dat Wiebeke De Wachter, de vriendin van Tom Boonen, zwanger was van hun eerste kindje. De voormalige wielrenner heeft al twee dochters uit zijn huwelijk met Lore Van de Weyer. Tom en Wiebeke waren dus in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. Inmiddels is het gebeurd: de bevalling is achter de rug.

Dat melden Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Tom en Wiebeke zouden de naam Gisèle aan hun dochtertje gegeven hebben. Zo weten ook Jacqueline en Valentine, de twee andere dochters van Tom Boonen, hoe ze hun nieuwe halfzusje moeten noemen. Het zijn allemaal ergens klassieke, maar toch opvallende en heel mooie namen.



Geboorte dochter Boonen rond deze periode verwacht

Het is geen verrassing dat de geboorte van het kindje van Tom en Wiebeke rond deze periode heeft plaatsgevonden. Het was immers reeds bekend dat Wiebeke uitgerekend was voor ten laatste 3 oktober. Onlangs plaatste Wiebeke nog verschillende foto's op haar Instagrampagina over de voorbereiding van de komst van haar dochter.

Voor Wiebeke betekent haar relatie met Tom Boonen dat haar leven heel grondig veranderd is. Het was al een grote wijziging dat ze bij hem in Mol is gaan wonen. Voor ze hem ontmoette, had ze nog niet over een kinderwens nagedacht, gaf ze eerder te kennen. En kijk: nu zijn ze samen de ongetwijfeld fiere ouders geworden van Gisèle.

Tom en Wiebeke genieten in eerste dagen na geboorte

We wensen Tom Boonen (44) en Wiebeke De Wachter (30) natuurlijk het allerbeste toe. Zeker in deze eerste dagen na de geboorte lijdt het geen twijfel dat het absoluut genieten is voor de voormalige wielrenner en zijn partner.