Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

Jarno Widar heeft zijn laatste wedstrijd als jeugdrenner afgesloten met een overwinning op het EK voor beloften in de Franse Ardèche. De prestatie volgt kort na zijn teleurstelling op het WK in Rwanda, maar volgens Widar is er geen sprake van revanche.

De Europese titel betekent veel voor Widar, die zichtbaar genoot van zijn overwinning. “Dit betekent heel veel voor me”, verklaarde hij in zijn nieuwe Europese kampioenstrui aan Het Nieuwsblad.

Ondanks grote verwachtingen op het WK noemt hij de titel geen troostprijs. “Ik dacht eigenlijk dat de Europese titel een troostprijs zou zijn, maar zo voelt het niet”, aldus Widar.



Widar, geboren in 2006, zal in 2026 uitkomen voor Lotto als profrenner. Daarmee komt er een einde aan zijn periode in de jeugdcategorieën. Zijn Europese trui zal hij niet kunnen tonen in het profpeloton. “Ik ga vooral een WorldTour-programma rijden, met af en toe kleinere profwedstrijden waar ik hopelijk voor de prijzen mee kan doen.”

Vooruitblik op Giro en Ardense klassiekers

In 2026 staat ook zijn debuut in een grote ronde gepland. Aanvankelijk was de Vuelta voorzien, maar Widar heeft gekozen voor een andere koers. “Wellicht in de Giro. Want Italië vind ik een mooier land”, voegt hij toe. Hoewel een grote ronde op het programma staat, spreekt Widar met meer enthousiasme over de Ardense klassiekers.

Hij nuanceert het beeld dat men van hem heeft. “Iedereen denkt dat ik een ‘lange klimmer’ ben, ik ga dat ook niet ontkennen. Mijn grootste specialiteit is eigenlijk een inspanning van 3 tot 5 minuten.”