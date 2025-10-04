Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel heeft zich uitgesproken over de deelname van Jonas Vingegaard aan het EK wielrennen. De Deense Tourwinnaar waagt zich uitzonderlijk aan een eendagswedstrijd, wat bij Evenepoel gemengde verwachtingen oproept.

Volgens Remco Evenepoel is de deelname van Jonas Vingegaard aan het EK opmerkelijk. Vingegaard legt zich doorgaans volledig toe op rittenkoersen. De Deen neemt zelden deel aan eendagswedstrijden zoals het EK.

Evenepoel wijst op een specifiek aspect van Vingegaards palmares. “Ik ben wel benieuwd, want dat is eigenlijk het enige waar hij in het verleden wat moeite mee heeft gehad.” Ondanks die vaststelling erkent hij de kwaliteiten van zijn concurrent. “Hij is sowieso een goede renner.”



Vormpeil als bepalende factor

De Belgische kampioen kijkt uit naar de confrontatie met Vingegaard en andere toppers. “Ik kijk er wel weer naar uit om tegen hem en tegen Tadej te rijden”, aldus Evenepoel bij Sporza. De Tour de France werd geen succes voor onze landgenoot, maar dat is al lang doorgespoeld.

Over de fysieke paraatheid van de deelnemers is Evenepoel duidelijk. “Tadej en ik hebben al bewezen dat we in een goede vorm verkeren”, zegt hij. In tegenstelling tot Pogacar en zichzelf, blijft Vingegaard volgens hem een onzekere factor. “Bij Jonas is het vooralsnog een vraagteken.”

Topconditie

Evenepoel sluit af met een hoopvolle boodschap. “Het zou mooi zijn dat we weer de strijd met elkaar kunnen aangaan in topconditie.” Afwachten wat het wordt zondag in Frankrijk...