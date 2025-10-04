Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

Eli Iserbyt start het veldritseizoen met onzekerheid. Momenteel zal hij nog niet koersen. Door medische ingrepen in de zomer kon hij ook geen degelijke voorbereiding afwerken. Toch sluit Bart Wellens zijn kansen niet uit en wijst op zijn kwaliteiten en ervaring.

Volgens Bart Wellens is Iserbyt bij de seizoensstart het grote vraagteken. De renner onderging meerdere operaties en kon daardoor deze zomer natuurlijk wel geen basis leggen. Dat gebrek aan voorbereiding kan gevolgen hebben voor zijn regelmaat en prestaties. Wellens verwacht dan ook een seizoen met ups en downs.

Desondanks blijft hij overtuigd van Iserbyts capaciteiten. “Van de echte crossers was hij de voorbije vijf jaar de beste”, stelt Wellens in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen. Hij benadrukt dat Iserbyt zich altijd inzet. “Eli rijdt elke week voor wat hij waard is, wat ik apprecieer aan hem.” Die mentaliteit kan volgens hem een verschil maken, zeker wanneer de renner opnieuw in competitie komt.

Piekmoment

Wellens acht het waarschijnlijk dat Iserbyt pas in november opnieuw zal starten. “Op het moment dat hij opnieuw aan de start van een cross staat, zullen we rekening met hem moeten houden”, aldus de ploegleider. Hij pleit voor een strategie waarbij Iserbyt zich richt op specifieke wedstrijden. “Hij zal moeten pieken en als dat lukt, kan Eli goeie kampioenschappen rijden.”

Het Europees kampioenschap in Middelkerke komt volgens Wellens te vroeg. Toch ziet hij kansen op andere terreinen. “Het BK- en WK-parcours moeten hem liggen”, zegt hij. Vooral het parcours in Beringen noemt hij geschikt. “Daar krijgen ze een technisch en explosief rondje met steile hellingen voorgeschoteld. Dat kan hij als de beste.”

Niet afschrijven

Wellens besluit met een duidelijke boodschap. “Neen, we mogen Eli voor dit seizoen zeker niet uitvlakken.” Hij rekent erop dat ook de ploeg van Iserbyt zich bewust is van het belang van piekmomenten. “Dat zullen ze bij zijn ploeg ook wel weten”, besluit hij.