Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

Jonas Vingegaard staat verrassend aan de start van het EK wielrennen. Ook Jan Bakelants begrijpt niet waarom de Deen wel het EK rijdt, maar paste voor het WK.

Het EK wordt pas de tweede eendagskoers in drie jaar tijd voor Jonas Vingegaard. De Deen excelleert vooral in rittenkoersen, maar wil nu ook de eendagskoersen opnieuw ontdekken. Al zorgt dat ook voor veel vragen.

Ook bij Jan Bakelants, hij noemt Vingegaard dan ook een "enigma". "Zijn deelname is uiterst boeiend. Maar ik krijg er kop noch staart aan", zegt Bakelants bij HLN. Vooral omdat Vingegaard het WK aan zich voorbij liet gaan.



Geen WK, wel EK voor Vingegaard

Want in Rwanda kreeg Vingegaard misschien wel een unieke kans om een medaille te pakken op een WK. De Deen kan goed tegen de hoogte en de warmte, dat heeft hij in de Tour al meermaals bewezen.

"Maar... dan past hij daarvoor. Om dan een week later wél aan te zetten in het EK, dat nog steeds op zoek is naar zijn identiteit, geschikte plaats op de kalender en het daarbij horende prestige. Heel vreemd."

Vingegaard presteerde in het verleden ook niet goed in eendagskoersen. Hij werd in de Ronde van Lombardije wel eens twaalfde en zestiende, in 2022 gaf hij op bij zijn laatste deelname aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.