Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

Bondscoach Serge Pauwels heeft maatregelen getroffen om mogelijke materiaalpech bij Remco Evenepoel tijdens de wegrit op het EK op te vangen. De ervaringen van vorige week op het WK hebben geleid tot een aangepaste strategie.

Tijdens de beloftenkoers die Widar won ondervond Pauwels hoe moeilijk het is om snel bij een renner te geraken in geval van pech. “Als ploegleider geraken we heel ver achterop”, verklaarde hij aan Sporza. “Er worden constant renners gelost, waardoor je niet meteen mag opschuiven.”

Om toch voorbereid te zijn, gaf Pauwels een renner extra materiaal mee. “Ik had vandaag een renner een inbussleutel meegegeven om eventueel van wiel te wisselen”, lichtte hij toe. De maatregel was nodig omdat directe assistentie niet altijd mogelijk is. “Het is moeilijk om bij een renner te geraken.”

Alternatief plan voor de profkoers

Voor de wegrit bij de elite heeft Pauwels een andere aanpak voorzien. Hij wil anticiperen op mogelijke problemen bij Evenepoel. “Dat is ook iets waar we morgen op zullen anticiperen”, gaf hij aan. De bondscoach heeft een concreet scenario uitgewerkt voor een snelle fietswissel.



Indien nodig kan Evenepoel van fiets wisselen met een ploeggenoot. “Mocht er iets met Remco gebeuren, kan hij van fiets wisselen met Junior Lecerf of Maxim Van Gils”, aldus Pauwels. “Renners die ongeveer hetzelfde gestalte hebben.”

Pech

De maatregelen tonen aan dat Pauwels rekening houdt met alle mogelijke situaties. De impact van materiaalpech op de wedstrijd is duidelijk geworden en de bondscoach wil herhaling vermijden. De voorbereiding op de EK-wegrit is dan ook tot in de details uitgewerkt.

Met deze aanpak hoopt Pauwels dat Evenepoel in alle omstandigheden competitief kan blijven. De focus ligt op het vermijden van tijdverlies en het garanderen van continuïteit in de koers. Maar hij hoopt vooral dat er geen gevallen van pech meer zullen zijn.