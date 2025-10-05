Wielerkenner vergaloppeert zich over Wout van Aert en keert meteen zijn kar: "De bal volledig misgeslagen"

De fans van Wout van Aert die al begonnen te dromen, worden nu weer met de voetjes op de grond gezet. Paul Herygers beseft dat hij zich wat vergaloppeerd heeft.

Herygers had in de podcast Sporza Daily laten vallen dat Van Aert zijn eerste cross van zijn veldritseizoen wel eens zou kunnen rijden in Merksplas. Dat zou wel heel vroeg zijn, want de Superprestigemanche in Merksplas staat op 15 november al op de kalender. De laatste seizoenen begon Van Aert pas telkens in december met veldrijden.

Tijdens de VRT-uitzending van de Berencross in Meulebeke is Herygers al teruggekomen op zijn eerdere uitspraak. "Ik heb de bal volledig misgeslagen door te zeggen dat Wouts rentree er in Merksplas zou kunnen komen, omdat Jefke van den Bosch, de manager van Wout van Aert, die cross gered heeft. Van den Bosch heeft de koers overgenomen in Merksplas."

Herygers bedenkt zich over Merksplas-uitspraak

Dat was de voornaamste reden voor Herygers om die piste te lanceren. "Ik dacht: het zal misschien de grootste verrassing van het jaar worden dat Wout van Aert daar zou opduiken. Dat zou mooi geweest zijn, maar ik denk dat we het verder moeten gaan zoeken." Herygers heeft er ondertussen wat meer over kunnen nadenken en besluit dat het toch niet realistisch is.

Of heeft hij inmiddels een berichtje gekregen uit de entourage van Van Aert of Van den Bosch? "Neen, neen, ik heb niets gehoord. Echt niet. Maar als je er nuchter over nadenkt... Is er geen sprake van geweest dat Van Aert terug lonkt naar de Strade Bianche, zijn oude liefde? Zou het dan niet wat vroeg zijn om er in Merksplas al bij te zijn?"

Van Aert houdt van verrassingen

Inderdaad: vooral na zijn Giro-ritzege in Siena liet Van Aert tussen de lijnen verstaan dat hij opnieuw wil deelnemen aan de Strade, een koers die hij de laatste seizoenen links liet liggen. Zo weten we nog altijd niet wanneer Van Aert gaat crossen. "Laten we gewoon afwachten. Ik denk dat dit het leukste is. Van Aert kennende houdt hij van verrassingen. Hij laat ons graag tobben. We zullen dat doen."