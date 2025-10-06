Evenepoel weet hoe hij kloof met Pogacar kan dichten en wijst naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel moest opnieuw het onderspit delven tegen Tadej Pogacar op het EK wielrennen. Al weet Evenepoel wel waar hij nog kan verbeteren om het gat volgend seizoen te verkleinen.

Voor de tweede week op rij moest Remco Evenepoel bergop lossen toen Tadej Pogacar versnelde. Na een solo van 66,6 kilometer op het WK deed de Sloveen er op het EK nog een schepje bovenop met een solo van 75 kilometer.

Tom Dumoulin stelde de tactiek van de Belgen wel in vraag, want Evenepoel nam vaak zelf het initiatief met Pogacar in zijn wiel. Op de laatste lange beklimming versnelde Pogacar, Evenepoel moest passen.



Wat moet Evenepoel verbeteren om Pogacar te volgen?

Evenepoel vond het zelf positief dat hij zo lang Pogacar had kunnen volgen en ook niet werd weggeblazen door de Sloveen. Toch weet Evenepoel ook dat hij nog werk heeft om Pogacar bergop ook te blijven volgen.

Vooral aan inspanningen van drie tot vijf minuten, moet Evenepoel werken. "Ik heb er deze zomer aan gewerkt en de laatste weken en maanden voel ik dat ik er beter in word. Het wordt zaak om ook deze winter daarop te trainen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt Evenepoel om de kloof nog kleiner te maken. "Ik denk dat de wattage-file van deze wedstrijd voor mijn nieuwe trainer heel interessant zal zijn om te analyseren. Hij zal dan moeten beslissen wat voor trainingen ik moet doen."