Evenepoel weet hoe hij kloof met Pogacar kan dichten en wijst naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Evenepoel weet hoe hij kloof met Pogacar kan dichten en wijst naar Red Bull-BORA-hansgrohe
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel moest opnieuw het onderspit delven tegen Tadej Pogacar op het EK wielrennen. Al weet Evenepoel wel waar hij nog kan verbeteren om het gat volgend seizoen te verkleinen.

Voor de tweede week op rij moest Remco Evenepoel bergop lossen toen Tadej Pogacar versnelde. Na een solo van 66,6 kilometer op het WK deed de Sloveen er op het EK nog een schepje bovenop met een solo van 75 kilometer. 

Tom Dumoulin stelde de tactiek van de Belgen wel in vraag, want Evenepoel nam vaak zelf het initiatief met Pogacar in zijn wiel. Op de laatste lange beklimming versnelde Pogacar, Evenepoel moest passen. 

Lees ook... Dumoulin neemt tactiek van Evenepoel stevig op de korrel: "Waarom doe je dat?"

Wat moet Evenepoel verbeteren om Pogacar te volgen?

Evenepoel vond het zelf positief dat hij zo lang Pogacar had kunnen volgen en ook niet werd weggeblazen door de Sloveen. Toch weet Evenepoel ook dat hij nog werk heeft om Pogacar bergop ook te blijven volgen. 

Vooral aan inspanningen van drie tot vijf minuten, moet Evenepoel werken. "Ik heb er deze zomer aan gewerkt en de laatste weken en maanden voel ik dat ik er beter in word. Het wordt zaak om ook deze winter daarop te trainen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt Evenepoel om de kloof nog kleiner te maken. "Ik denk dat de wattage-file van deze wedstrijd voor mijn nieuwe trainer heel interessant zal zijn om te analyseren. Hij zal dan moeten beslissen wat voor trainingen ik moet doen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Dumoulin neemt tactiek van Evenepoel stevig op de korrel: "Waarom doe je dat?"

Dumoulin neemt tactiek van Evenepoel stevig op de korrel: "Waarom doe je dat?"

10:00
Tim Merlier haakt af voor Binche-Chimay-Binche, Soudal Quick-Step rekent op verrassende kopman

Tim Merlier haakt af voor Binche-Chimay-Binche, Soudal Quick-Step rekent op verrassende kopman

16:00
Pogacar vindt zichzelf niet superdominant na het winnen van Tour, WK en EK: "Evenepoel was supergoed"

Pogacar vindt zichzelf niet superdominant na het winnen van Tour, WK en EK: "Evenepoel was supergoed"

20:30
Hebben de Belgen opnieuw gefaald? Pauwels onthult mislukte plan om Pogacar te kloppen

Hebben de Belgen opnieuw gefaald? Pauwels onthult mislukte plan om Pogacar te kloppen

07:30
José De Cauwer schrikt van uitspraak Tadej Pogacar: "Ongelooflijk straf"

José De Cauwer schrikt van uitspraak Tadej Pogacar: "Ongelooflijk straf"

13:30
"Belachelijk": opvallende regel zorgde dat slechts 17 renners het EK uitreden

"Belachelijk": opvallende regel zorgde dat slechts 17 renners het EK uitreden

15:00
Evenepoel ergerde zich aan Seixas, Franse bondscoach Voeckler klaar en duidelijk over toptalent

Evenepoel ergerde zich aan Seixas, Franse bondscoach Voeckler klaar en duidelijk over toptalent

14:00
Jan Bakelants stelt "naïeve" tactiek van bondscoach Serge Pauwels in vraag na EK wielrennen

Jan Bakelants stelt "naïeve" tactiek van bondscoach Serge Pauwels in vraag na EK wielrennen

11:00
Met een drukke kerstperiode: Thibau Nys kent zijn volledige veldritprogramma

Met een drukke kerstperiode: Thibau Nys kent zijn volledige veldritprogramma

13:00
Lotto komt met slecht nieuws over in topvorm verkerende Arnaud De Lie

Lotto komt met slecht nieuws over in topvorm verkerende Arnaud De Lie

12:30
Remco Evenepoel begrijpt het niet en is scherp voor zijn kompanen op het EK

Remco Evenepoel begrijpt het niet en is scherp voor zijn kompanen op het EK

08:00
Het EK bewijst het ook nog eens: Remco Evenepoel is op zware parcoursen de tweede beste renner ter wereld

Het EK bewijst het ook nog eens: Remco Evenepoel is op zware parcoursen de tweede beste renner ter wereld

16:53
Openhartige Thibau Nys moest aan de noodrem trekken: "Echt hoognodig"

Openhartige Thibau Nys moest aan de noodrem trekken: "Echt hoognodig"

09:00
Vingegaard heeft totale offday op EK, maar verdedigt zich: "Daarom deed ik mee"

Vingegaard heeft totale offday op EK, maar verdedigt zich: "Daarom deed ik mee"

08:30
Evenepoel geeft uitleg bij verrassend Belgisch plan en duidt pluspunt aan over verloren strijd met Pogacar

Evenepoel geeft uitleg bij verrassend Belgisch plan en duidt pluspunt aan over verloren strijd met Pogacar

18:10
Tom Boonen en Wiebeke laten voor het eerst van zich horen na geboorte van baby'tje: "Dolgelukkig met jou" Naast de fiets

Tom Boonen en Wiebeke laten voor het eerst van zich horen na geboorte van baby'tje: "Dolgelukkig met jou"

07:00
De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

05/10
Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

05/10
Evenepoel verrast ploegmaats en dus moet er kritisch naar tactiek gekeken worden: de Belgen verdedigen zich

Evenepoel verrast ploegmaats en dus moet er kritisch naar tactiek gekeken worden: de Belgen verdedigen zich

21:30
Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

05/10
Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

05/10
Zijn moeilijkheden blijven hetzelfde, maar Paul Herygers heeft toch al een wens voor Mathieu van der Poel

Zijn moeilijkheden blijven hetzelfde, maar Paul Herygers heeft toch al een wens voor Mathieu van der Poel

20:00
Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

05/10
Is 'de volgende Mathieu' klaar om de wielertop te bestormen? "Veel mensen zeggen dat ik op Van der Poel lijk"

Is 'de volgende Mathieu' klaar om de wielertop te bestormen? "Veel mensen zeggen dat ik op Van der Poel lijk"

19:00
Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

05/10
"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

05/10
Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen

Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen

05/10
Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

16:30
Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

05/10
Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

05/10
Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

05/10
Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

05/10
Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

05/10
Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

04/10
Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

05/10
Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

04/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Michael Vanthourenhout Thibau Nys Jarno Widar Xandro Meurisse Tom Boonen Demi Vollering Jose De Cauwer Tim Merlier Thomas Voeckler Patrick Lefevere Toon Aerts Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved