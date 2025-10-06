"Heb het er met Evenepoel over gehad": De Cauwer helder over twijfels aan Pogacar

Waar Tadej Pogacar ook start, je kunt de Sloveen bijna vooraf opschrijven als winnaar. Is het nog geloofwaardig wat de Sloveen allemaal doet?

Sinds vorig jaar lijkt Tadej Pogacar vijf kilometer per uur te snel te rijden voor de rest van het peloton. De Sloveen won sinds begin vorig jaar maar liefst 44 koersen en vaak op indrukwekkende wijze.

Vorig jaar won hij de Strade Bianche met een solo van 81,1 kilometer, op het EK liet Pogacar Evenepoel op 75 kilometer van de streep achter, het WK in Rwanda trok hij met een solo van 66,6 kilometer naar zich toe.



Dat zijn de drie langste solo's uit de carrière van Pogacar, twee daarvan zette hij dus neer in de laatste twee weken. En dat nadat hij van Evenepoel een pandoering van 2'37" kreeg op het WK tijdrijden.

Twijfels bij Pogacar?

"Het is en blijft Pogacar. Waar heeft Pogacar al gefaald? We zijn nog niet op het moment dat je zou beginnen te twijfelen aan hem", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Ik heb het er ook even over gehad met Remco na de WK-wegrit."

"Remco zei het zelf ook: 'Het is wel Pogacar, hé'." Pogacar kreeg een draai om de oren, maar sloeg wel hard terug. En in een eendagstijdrit heeft Pogacar nog nooit echt gepresteerd, in een grote ronde wel omdat hij uitstekend kan recupereren.