Jan Bakelants stelt "naïeve" tactiek van bondscoach Serge Pauwels in vraag na EK wielrennen

Remco Evenepoel moest op het EK wielrennen opnieuw zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. Maar was het tactische plan van de Belgen wel goed?

Remco Evenepoel droomde van goud in de EK-wegrit, maar moest opnieuw tevreden zijn met zilver. Tadej Pogacar reed hem op 75 kilometer van de streep en Evenepoel zag hem niet meer terug.

De Belgen probeerden wel iets, maar Jan Bakelants stelt zich de vraag of het tactische plan van de Belgen wel klopte. Ze maakten de koers hard, maar dat vindt Bakelants geen vruchtbare tactiek.



Heeft Pauwels niet geleerd van de Tour?

"Ze hebben Pogacar van vroeg bestookt, maar dat was op zijn zachtst gezegd wat naïef. Het leek alsof Serge Pauwels weinig heeft meegekregen van de jongste Tour, waar Visma-Lease a Bike hetzelfde probeerde", zegt Bakelants bij HLN.

Want in de Tour maakte Visma-Lease a Bike dan wel de koers lastig, maar daardoor werd hun kopman Jonas Vingegaard wel zelf moe. En dan bleek Pogacar op het einde gewoon sterker. Dat bleek op het EK opnieuw.

Volgens Bakelants hebben de Belgen de vroege aanval van Pogacar dan ook zelf uitgelokt door hun manier van koersen. "Hij merkte dat hij geïsoleerd dreigde te worden en heeft daarop beslist om alleen te gaan."