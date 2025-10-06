José De Cauwer schrikt van uitspraak Tadej Pogacar: "Ongelooflijk straf"

Een week na zijn lange solo op het WK in Rwanda, deed Tadej Pogacar er nog een schepje bovenop op het EK in Frankrijk. Eens hij was weggereden, consolideerde hij zijn voorsprong ook.

De solo van 66,6 kilometer van Tadej Pogacar op het WK in Rwanda was de tweede langste uit zijn carrière. De Strade Bianche van 2024 staat op nummer één met een solo van maar liefst 81,1 kilometer.

Op het EK in Frankrijk zette Pogacar opnieuw een tweede langste solo neer door op 75 kilometer van de streep Remco Evenepoel achter te laten. Evenepoel bleef wel druk zetten, maar Pogacar gaf geen krimp.



Pogacar hield Evenepoel op een minuut

Dat was ook het plan van de Sloveen. "Pogacar zei in het interview dat hij die minuut probeerde te houden. Het is ongelooflijk straf dat hij het zo doet", zegt José De Cauwer toch geschrokken van de uitspraak van Pogacar.

Het lijkt alsof de Sloveen ondanks zijn lange solo van 75 kilometer nog overschot had. Ook omdat de Belgen hem nadat ze hem hadden geïsoleerd niet onder druk hebben gezet. Echt een voordeel had Evenepoel dan ook niet.

Zijn voorsprong behield Pogacar minutieus, tot hij in de slotkilometer wat gas terug nam. "Die minuut, dat is het hem. Daar draait hij rond, eens vijf seconden dicht, maar hij neemt er dan zeven bij", besluit De Cauwer nog.