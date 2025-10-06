Lotto komt met slecht nieuws over in topvorm verkerende Arnaud De Lie

Arnaud De Lie had de afgelopen weken een hoogvorm te pakken en won sinds eind augustus zes keer. Voor Binche-Chimay-Binche moet de voormalige Belgische kampioen wel passen.

De ritzege in de slotrit en de eindzege in de Renewi Tour, de Bretagne Classic, de Grand Prix Wallonie, de SUPER 8 Classic en Parijs-Chauny. Arnaud De Lie reeg de afgelopen weken de overwinningen aan elkaar.

In de Münsterland Giro werd De Lie afgelopen vrijdag nog nipt geklopt door Jasper Philipsen, daarna liep het mis voor De Lie. De voormalige Belgische kampioen moet dan ook afhaken voor Binche-Chimay-Binche.

"Arnaud De Lie zal morgen niet van start gaan in Binche-Chimay-Binche vanwege ziekte", schrijft Lotto op zijn sociale media. "In overleg met Arnaud heeft het team besloten dat het voor hem het beste is om te rusten en volledig te herstellen."

Programma Arnaud De Lie

"Aldo Taillieu zal hem vervangen. We wensen Arnaud een spoedig herstel." Het seizoen van De Lie zit er echter nog niet op. Als hij zondag hersteld is van zijn ziekte, dan staat hij aan de start van Parijs-Tours.

Volgende week sluit De Lie dan zijn seizoen af in de Tour of Holland (14 tot 19 oktober), een nieuwe rittenkoers. Naast een proloog en een tijdrit van 15 kilometer op dag drie, zijn er ook nog vier vlakke ritten.