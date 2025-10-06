Met een drukke kerstperiode: Thibau Nys kent zijn volledige veldritprogramma

Thibau Nys stoomt zich klaar voor een nieuw seizoen in het veld. De Europese en Belgische kampioen kent ook al zijn hele kalender voor komend seizoen.

Op Mathieu van der Poel en Wout van Aert wordt het wellicht opnieuw wachten tot december, maar Thibau Nys duikt op 1 november het veld in. In de Koppenbergcross, waar hij in 2023 won, trapt hij zijn seizoen af.

Intussen kent Nys ook al zijn volledige programma. Net als vorig seizoen staan er 22 crossen gepland, met het EK als zijn derde cross van het seizoen. Begin december volgt er een pauze van twee weken om op de weg te trainen.



Van de twaalf manches in de Wereldbeker rijdt Nys er tien, hij laat de Italiaanse nieuwkomer Terralba (7 december) en Koksijde (21 december) aan zich voorbij gaan. Nys mikt dus niet op het klassement.

Dat is ook zo voor de X²O Trofee (zes van de acht manches) en de Superprestige (drie van de acht manches). Afsluiten doet Nys zijn seizoen opnieuw op het WK, vorig jaar pakte hij brons na Van der Poel en Van Aert.

Programma veldrijden Thibau Nys