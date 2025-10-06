Na zijn stunt vorig jaar: Toon Aerts kreeg goed nieuws van Belgian Cycling

Het veldritseizoen van Toon Aerts begint pas binnen tien dagen. Zondag verdedigt hij eerst nog de Belgische kleuren op een kampioenschap.

Geen Toon Aerts in Meulebeke afgelopen zaterdag, hij zette pas vier weken geleden een punt achter zijn wegseizoen door zijn deelname aan de Tour of Britain. Op 16 oktober is hij er wel bij in Ardooie.

Zondag rijdt Aerts ook nog het WK gravel in Nederlands Limburg. Vorig jaar deed Aerts het uitstekend op het WK gravel in Leuven, hij sprintte naar de tiende plaats in een groepje dat streed voor plaats.

Aerts mag met wildcard naar WK gravel

Ook dit jaar mag Aerts dus naar het WK, ook al reed hij door zijn campagne op de weg geen enkele gravelwedstrijd dit jaar. "Ik heb bericht gekregen van Belgian Cycling dat ik een wildcard krijg", zegt Aerts bij Derailleur.

"Dat ga ik er dus ook nog even bijpakken." Daarna gaat de focus van Aerts weer volledig naar het veldrijden. "Ardooie (16 oktober) komt als eerste, daarna ook Ruddervoorde (19 oktober). En dan zijn we vertrokken."

Ruddervoorde is meteen de eerste manche van de Superprestige, het eerste klassement dat van start gaat. Op 18 oktober is er ook de Exact Cross in Essen, maar die laat Aerts dus ook links liggen.