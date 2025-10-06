Vingegaard krijgt de wind van voren van Riis na flop op EK: "Niet serieus"

Jonas Vingegaard moest al voor halfweg koers lossen op het EK en gaf op. Bjarne Riis spaart zijn landgenoot en tweevoudige Tourwinnaar niet.

Het EK was pas het eerste kampioenschap bij de profs van Jonas Vingegaard, die in december 29 jaar wordt. De Deen wil in de toekomst wel meer eendagskoersen rijden en vond het Europees kampioenschap daar de geschikte test voor.

Er werd verwacht dat Vingegaard, die tweede werd in de Tour en de Vuelta won, een rol van betekenis zou spelen. Maar al op 105 kilometer van de streep, na minder dan 100 kilometer koers, moest Vingegaard de rol lossen.



Riis streng voor prestatie Vingegaard op EK

Bjarne Riis is scherp voor Vingegarard. "Hij heeft niet gedaan wat hij moest doen om klaar te zijn voor het EK", zegt Riis bij het Deense Feltet. "Er zaten nog 80 renners in het peloton toen hij werd gelost – en dat was bij de eerste echte inspanning bergop."

"Als dat gebeurt, is het omdat hij niet genoeg heeft getraind. Hij heeft het niet serieus genoeg genomen en hij heeft zich niet specifiek voorbereid om voor de medailles te strijden. Hij is sterk genoeg om het te doen – daar bestaat geen twijfel over – maar je moet er wel hard voor werken."

"Dit is geen etappekoers. Het is een totaal andere uitdaging", stelde Riis nog. Een eendagskoers en een rittenkoers zijn dan ook totaal verschillende inspanningen, vooral in de eendagskoersen heeft Vingegaard het moeilijk om zich volledig leeg te rijden.