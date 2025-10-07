🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

Het was een drukke dinsdag met Binche-Chimay-Binche en Tre Valli Varesine bij de mannen en de vrouwen. Tadej Pogacar, Jordi Meeus, Elisa Longo Borghini en Lorena Wiebes schoten raak.

In Binche-Chimay-Binche voor vrouwen won Lorena Wiebes zoals verwacht. Zij verloor afgelopen weekend haar Europese trui, maar kon zo voor het eerst zegevieren in de Nederlandse trui. Voor Wiebes is het haar 25ste zege dit seizoen.

Bij de mannen geen Arnaud De Lie en Tim Merlier aan de start, Jasper Philipsen raakte al snel achterop door een scheur in het peloton. Het werd toch een sprint in Binche en daarin schoot Jordi Meeus raak.

Voor Meeus een deugddoende zege nadat hij de afgelopen weken derde werd in de SUPER 8 Classic en vierde in de Gooikse Pijl en de Münsterland Giro. Nils Eekhoff werd tweede in Binche, Christophe Laporte derde.

Longo Borghini en Pogacar winnen Tre Valli Varesine

In Tre Valli Varesine voor vrouwen mocht Demi Vollering voor het eerst haar Europese trui aantrekken. De Nederlandse streed ook voor de zege, maar werd in de sprint geklopt door Italiaans kampioen Elisa Longo Borghini.





Bij de mannen maakte Tadej Pogacar zijn favorietenrol waar met een nieuwe solo. De Sloveen reed weg op 20 kilometer van de streep, maar deed dat zowaar in een afdaling. Op 45 seconden van Pogacar sprintte Albert Withen Philipsen naar plek twee, Julian Alaphilippe werd derde.

❤️‍🔥 Ensayando para Lombardía: Pogacar ataca bajando y se marcha en solitario.#TreValliVaresine pic.twitter.com/Xzdud0IV84 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 7, 2025

🚴🇮🇹 | Wie anders dan Pogacar pakt de winst in #TreValliVaresine. Opnieuw komt de Sloveen solo aan en is voorlopig ongeslagen in zijn nieuwe regenboogtrui. 🌈



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/YSjpvr17MR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 7, 2025

🚴🇧🇪 | Jordi Meeus duikt op het perfecte moment op voorin en maakt het af. Een Belgische winnaar in de laatste Waalse koers van het jaar. 👏



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/flTaAyl4vA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 7, 2025

🚴🇧🇪 | Niemand wil met Lorena Wiebes naar de streep, maar iedereen eindigt met Wiebes op de streep. En dus laat de uitkomst zich raden... de zoveelste zege! 🙌🇳🇱 #BincheChimayBinche



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/uLox6x1v0e — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 7, 2025