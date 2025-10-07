"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx
Foto: © photonews

Tadej Pogacar wordt vaak de opvolger van Eddy Merckx genoemd. Thijs Zonneveld vindt echter dat de Sloveen nu al de beste aller tijden is.

Qua palmares doet Tadej Pogacar op veel vlakken nog onder voor Eddy Merckx. De Kannibaal won elf grote rondes, Pogacar vijf. Merckx won ook zeven keer Milaan-Sanremo, Pogacar staat nog altijd op nul.

Thijs Zonneveld vindt echter dat er geen vergelijking mogelijk is en dat Pogacar nu al de allergrootste is. "Dat gaat echt nergens over", zegt de Nederlander in zijn podcast In De Waaier. 

"We hebben het vaak genoeg gezegd: Eddy Merckx fietste tegen renners uit drie, vier andere landen en het hele jaar tegen dezelfde renners. Pogacar doet het tegen alle specialisten op alle terreinen, in een zeer gemondialiseerde sport."

Van der Poel vermeed totale dominantie Pogacar

Volgens Zonneveld kon de dominantie van Pogacar nog groter geweest zijn als Van der Poel en Vingegaard er de voorbije jaren niet waren geweest. Zonder Van der Poel had Pogacar dit jaar ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen. 

"Dan had hij van de zwaarste kasseienklassieker, geschikt voor de zwaarste en meest bonkige renners, tot en met het zwaarste WK ooit alles gewonnen. En alles wat ertussen zit", besluit Zonneveld nog. 

