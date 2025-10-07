Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

Voor Tadej Pogacar staat er met de Ronde van Lombardije nog één koers op het programma. Al komt hij op 19 oktober nog eens in actie, tegen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Isaac Del Toro.

Het wielerseizoen loopt op zijn einde, maar voor vier toppers staat er toch een speciale afsluiter op het programma. Op 19 oktober wordt met de Andorra Cycling Masters een opvallende koers georganiseerd.

Met Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) staan er maar vier deelnemers aan de start.

"We wilden vier steen goede renners met elkaar laten koersen zonder de steun van teams", zegt organisator David Quintana. "Zo kunnen de fans elk jaar zien wie de kampioen onder de kampioenen is."

Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro zullen een klimtijdrit van 8 kilometer afwerken op de Coll de la Gallina (gemiddeld 8%). Daarna volgt een koers van 32 kilometer in hoofdstad Andorra la Vella.





Wellicht zullen de vier wel een stevige som opstrijken om hun vakantie nog een weekje uit te stellen. Het evenement zal ook in een documentaire worden gegoten, die vanaf december te zien zal zijn.