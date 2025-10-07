Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

Toon Aerts kreeg dit jaar bij Lotto de kans om het wegwielrennen meer te ontdekken. Dat viel in de smaak, maar heeft Aerts ook een plaats bij de fusieploeg?

Door een samenwerking tussen Deschacht-Hens-FSP en Lotto kon Toon Aerts dit jaar een stevig programma op de weg afwerken. Aerts werkte een seizoen van 32 koersdagen af, vorig seizoen reed hij 18 dagen op de weg.

Met een notering in de top tien in een etappe in de Ronde van België, de Ronde van Wallonië en de Ronde van Groot-Brittannië liet Aerts zich ook enkele keren zien. In de Ronde van Wallonië werd Aerts ook negende in het eindklassement.

Kan Toon Aerts bij Lotto blijven?

Op dit moment werkt Lotto aan een fusie met Intermarché-Wanty. Is er nog plaats voor Aerts in die nieuwe ploeg? "Er zijn gesprekken aan de gang om te verlengen en ik heb goede hoop dat het in orde komt", zegt Aerts bij Derailleur.

"Er is gebleken dat ik mijn plek heb in de Lotto-ploeg en in de cross, waar Deschacht een heel leuke ploeg is om voor te rijden. Ik ga er toch voor ijveren dat dat zal verder gaan. En ik krijg ook goede signalen."

"Ik hoop binnenkort mijn handtekening te kunnen zetten. Het ziet er heel goed uit, maar het is nog niet officieel. Het is een project waar heel veel potentieel in zit", besluit Aerts nog.