Moet Evenepoel de les gespeld worden na EK en WK? "Pauwels moet met hem praten"

Remco Evenepoel moest zich twee keer neerleggen bij de suprematie van Tadej Pogacar op het WK en het EK. Dringt een andere aanpak zich op?

Man-tegen-man kan Remco Evenepoel op dit moment Tadej Pogacar niet kloppen, dat werd op het WK en het EK duidelijk. Maar op het EK hadden de Belgen wel een ideale situatie gecreëerd om het Pogacar lastig te maken. 

"Pogacar zat geïsoleerd en de Belgen zaten nog met vier. Dan kun je het ook helemaal stil laten vallen en de helpers van Evenepoel laten demarreren", zegt Laurens ten Dam, bondscoach van de Nederlandse vrouwen, bij Live Slow Ride Fast. 

"Ze hadden zo langzaam mogelijk die drie grote beklimmingen moeten oprijden en met zoveel mogelijk Belgen in de finale komen", aldus Ten Dam. "Zodat je om de beurt kan aanvallen. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ze deden."

Gesprek nodig tussen Evenepoel en Pauwels?

Alleen straalt dat niet veel vertrouwen uit in de kopman, maar volgens Ten Dam is er geen andere optie meer. "Nu je twee keer de deksel op de neus hebt gehad, zou ik als bondscoach Serge Pauwels toch eens met Evenepoel gaan praten en voor te leggen om het anders te doen."

"Man-tegen-man wordt hij afgedroogd en dus moet je misschien proberen om het vijf tegen één te gaan proberen maken." Al is het maar de vraag of er tegen deze Pogacar wel iets te doen was geweest, ook met meerdere Belgen in de finale. 

Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

