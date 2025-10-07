"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

Tadej Pogacar domineert het wielrennen en dat zorgt ervoor dat sommige fans afhaken. Commentator Karl Vannieuwkerke ondervindt dat ook in zijn eigen omgeving.

Een aanval op 105 kilometer en een solo van 66,6 kilometer op het WK in Rwanda en een solo van 75 kilometer op het EK in Frankrijk. Tadej Pogacar nam de spanning wel heel snel weg op de kampioenschappen.

De Sloveen domineerde ook al in het voorjaar met winst in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Enkel Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race won hij niet.

Ook in de Tour was er aan Pogacar niets de toen, de Sloveen gaf in de laatste week zelfs een verveelde indruk. De dominantie van de Sloveen zorgt er echter voor dat de koers voorspelbaar en op sommige momenten zelfs saai is geworden.

Dalende kijkcijfers door dominantie Pogacar

"Ik begrijp dat mensen dat tegenwoordig vinden", zegt Karl Vannieuwkerke bij Sporza Daily. "Kijk, ik ben fan van en heb het grootste respect voor de atleet en de mens Tadej Pogacar, maar we moeten eerlijk zijn en durven te benoemen dat zoveel dominantie de sport geen dienst bewijst."





En dat ondervindt Vannieuwkerke ook zelf. "Ik merk het in mijn eigen omgeving, bij vrienden of familie. Die lopen niet meer zo warm van de koers als vroeger en haken steeds meer af. En wij merken nu al dat de kijkcijfers dalen."