Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

Florian Lipowitz werd in zijn eerste Tour beste jongere en derde in het eindklassement, net als Remco Evenepoel vorig jaar. Volgend seizoen zijn de twee ploegmaats bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Tweede in Parijs-Nice, vierde in de Ronde van het Baskenland, derde in de Dauphiné en derde in de Tour. De 25-jarige Duitser Florian Lipowitz brak dit jaar helemaal door als klassementsrenner.

"Het is slechts een paar weken geleden dat ik echt heb verwerkt wat er dit jaar allemaal is gebeurd. De resultaten geven me vertrouwen dat niets ervan toeval was, dat het harde trainen en al die weken van huis het waard waren", zegt de Duitser op de ploegwebsite.

Lipowitz heeft intussen een punt gezet achter zijn seizoen, de Ronde van Lombardije laat hij aan zich voorbij gaan. "Het is eerlijk gezegd een opluchting", zegt de Duitser. Nu kan ik eindelijk dingen doen die nooit in het jaar passen. En het voelt geweldig om mijn hoofd volledig leeg te maken."

Lipowitz kijkt uit naar 2026

Dat Lipowitz dit jaar helemaal doorbrak, zorgt ervoor dat de plaatsen bij Red Bull-BORA-hansgrohe wel duur worden in de belangrijke rittenkoersen. Want er is de komst van Remco Evenepoel en ook Primoz Roglic is er nog altijd.





Het lijkt Lipowitz niet af te schrikken, de Duitser kijkt nu al uit naar 2026. "Ik voel dat de anticipatie voor komend jaar al aan het opbouwen is, maar dit keer is het met compleet frisse energie."