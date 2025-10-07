Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

Cian Uijtdebroeks maakt volgend seizoen de overstap van Visma-Lease a Bike naar Movistar. Bij de Spaanse ploeg wil Uijtdebroeks opnieuw grote rondes rijden.

Ondanks een contract tot eind 2027 vertrekt Cian Uijtdebroeks na twee jaar weer bij Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg kan Uijtdebroeks geen garanties geven over deelname aan een grote ronde.

Dit jaar reed Uijtdebroeks, onder door een aanslepende blessure, geen enkele grote ronde. Hij hoopte op de Vuelta, maar daar was Jonas Vingegaard kopman en stond ook Matteo Jorgenson aan de start.

En dus besliste Uijtdebroeks om te vertrekken, hij tekende tot eind 2029 bij Movistar. "Het speelde nog niet zo lang. Pas een maand geleden zijn de gesprekken begonnen", zegt Uijtdebroeks bij Cycling Pro Net.

Giro en Vuelta voor Uijtdebroeks in 2026?

"We zijn gaan kijken naar wat voor kansen ik de komende jaren zou krijgen, welke koersen ik zou kunnen rijden. Als ik mijn hart moet volgen, wil ik grote rondes rijden en daar voor het klassement strijden. Dat is ook mijn ambitie voor de komende jaren."

"Volgend jaar wil ik opnieuw de Giro en Vuelta rijden en er een goed klassement rijden. Movistar voelt als een warme familie, die me daarin wil steunen. Dat is de reden dat ik daar heb getekend."