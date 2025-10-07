Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

Mathieu van der Poel liet het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk links liggen. De Nederlander was onder de indruk van de prestaties van Tadej Pogacar.

Na zijn wereldtitel in 2023 en vorig jaar het brons, stond Mathieu van der Poel dit jaar zelfs niet aan de start van het WK. De Nederlander vond dat het parcours in Rwanda veel te zwaar was voor een klassiek type zoals hij.

Van der Poel was het op moment van het WK in Amerika voor de Ryder Cup Golf, maar hij heeft wel gekeken. Toen hij 's ochtends wakker werd, was het nog zo'n 130 kilometer. Net op dat moment barste de finale open.

Van der Poel onder de indruk van Pogacar

"Ik heb vooral gekeken met het besef dat ik een goede keuze heb gemaakt om niet deel te nemen en mijn planning de juiste bleek", zegt Van der Poel bij VTM Nieuws. Want Pogacar was heer en meester op het WK.

Van der Poel heeft Pogacar via een bericht zijn felicitaties gestuurd. "Pogacar stuurde dat hij blij was dat ik er op het WK niet bij was, maar op zijn terrein doet hij wat hij wil", stelt de Nederlander duidelijk.





Volgens Van der Poel is wat we nu meemaken met Pogacar welicht te vergelijken met de periode waarin Eddy Merckx koerste en ook domineerde. Net als Pogacar won Merckx bijna overal waar hij aan de start stond.