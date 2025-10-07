Vanthourenhout verklapt plan van Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel dichter bij Pogacar te brengen

Remco Evenepoel moest op het WK en het EK tevreden zijn met zilver in de wegrit. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe hebben ze een plan om de kloof met Tadej Pogacar dicht te fietsen.

Op het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk stak Remco Evenepoel met kop en schouders boven de rest van het peloton uit, maar telkens botste ook hij nog op een straffer fenomeen: Tadej Pogacar.

Volgens Evenepoel moet er vooral gewerkt worden aan zijn inspanning van drie tot vijf minuten, waarmee Pogacar telkens zijn versnelling plaatste op het WK en het EK. Dat is een taak voor zijn nieuwe ploeg.

Kan Evenepoel op niveau van Pogacar komen?

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zal Evenepoel onder meer samenwerken met Sven Vanthourenhout en zijn nieuwe trainer Dan Lorang. De voormalige bondscoach gelooft dat de Duitse ploeg Evenepoel nog beter kan maken.

Vanthourenhout denkt dat Evenepoel nog niet aan het einde van zijn ontwikkeling zit en een stap kan zetten richting Pogacar. "Via performance, via voeding, via training", zegt Vanthourenhout bij HLN.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe willen ze vooral werken aan inspanningen waarbij er verzuring optreedt. "Remco gaat geen vijftien procent meer verbeteren, maar ik geloof echt dat hij in het eendagswerk - ik spreek dus niet over het rondewerk - de evenknie kan worden van Pogacar."