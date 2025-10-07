"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

Het veldritseizoen is opnieuw van start gegaan. Sven Nys rekent bij Baloise Glowi Lions ook opnieuw op de 36-jarige Lucinda Brand.

Het veldrijden bij de vrouwen werd de voorbije jaren steeds jonger met onder meer Fem van Empel en Puck Pieterse, allebei 23 jaar. Maar aan de top draaide ook altijd Lucinda Brand mee, die intussen al 36 jaar is.

Brand begint straks aan haar veertiende seizoen bij de profs, maar is nog altijd bijzonder ambitieus. "Het karakter en doorzettingsvermogen van Lucinda vind ik ongelooflijk", zegt Sven Nys vol bewondering bij Sporza.

Nys verwacht overwinningen van Brand

Ook al is Brand intussen 36 jaar, ze blijft oog hebben voor elk detail, volgens Nys gaat dat duren tot de allerlaatste wedstrijd in haar carrière. En zo is ze ook een voorbeeld voor de jonge renners.

Maar Brand blijft die jongeren ook het vuur aan de schenen leggen in het veld, ook al mist ze explosiviteit. "Dat compenseert ze met haar ervaring en haar karakter. Als de crossen zwaarder worden, gaat ze weer koersen winnen."

Voor Nys mag het snel beginnen met regenen, want hoe zwaarder, hoe beter Brand voor de dag komt. De Nederlandse is al een tijdje weer aan het trainen in het veld en begint binnenkort aan haar seizoen.