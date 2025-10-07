Vingegaard spreekt droom uit, maar beseft dat Visma-Lease a Bike niet staat te springen

Jonas Vingegaard droomt nog altijd van de Giro. Het is de enige grote ronde die de Deen nog niet won, maar Vingegaard beseft dat het niet gemakkelijk zal worden.

In 2022 en 2023 won Jonas Vingegaard de Tour, dit jaar mocht de Deen zegevieren in de Vuelta. Vingegaard won dus al drie grote rondes, maar botste in de Tour ook al drie keer op Tadej Pogacar.

Volgend jaar lijkt Pogacar ook eindelijk de Vuelta te rijden en Vingegaard lijkt de Sloveen te willen ontlopen. Hij droomt dan ook van een deelname aan de Giro. "Ik heb tijdens de Vuelta aangegeven dat ik graag de Giro wil rijden en winnen", zegt Vingegaard bij Feltet.

"Maar het hangt niet alleen van mij af. Het gaat ook om wat de ploeg wil. Natuurlijk heb ik mijn wensen, maar we moeten er ook als team naar kijken, wat onze doelen voor volgend seizoen zullen zijn", gaat de Deen verder.

"Ik denk dat de Tour nog steeds het grote doel zal zijn. Dat zal vrijwel elk jaar zo blijven, zolang ik kan vechten voor de eindzege." Vingegaard wordt eind dit jaar 29 jaar, maar werd pas in 2019 prof bij Visma-Lease a Bike.





Of Visma-Lease a Bike zal meegaan in het plan van Vingegaard, is twijfelachtig. Deze eeuw slaagde enkel Tadej Pogacar er in 2024 in om de Giro en de Tour in hetzelfde jaar te winnen