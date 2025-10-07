Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

Het wielerseizoen loopt op zijn einde, maar sinds 1 oktober heeft Visma-Lease a Bike een nieuwe renner in zijn ploeg. Al mag die dit jaar niet meer in actie komen.

Met onder meer Gran Piemonte, de Ronde van Lombardije, Parijs-Tours, de Ronde van Guangxi en Giro del Veneto staan er nog enkele mooie koersen op het programma in oktober.

Bij Visma-Lease a Bike wilden ze in de laatste koersen van het jaar nog een beroep doen op hun nieuwkomer Anton Schiffer. De 26-jarige Duitser is sinds 1 oktober officieel renner van de Nederlandse ploeg.

Visma-Lease a Bike kan Schiffer niet meer inzetten dit jaar

Schiffer zou wellicht naar de Ronde van Guangxi (14 tot 19 oktober) worden gestuurd, maar dat gaat niet door. Visma-Lease a Bike zou geen toestemming meer krijgen om Schiffer dit jaar nog in te schrijven als renner.

"Het blijkt om administratieve redenen helaas niet meer mogelijk om Anton in te zetten tijdens de laatste koersen van dit seizoen", laat een woordvoerder van de ploeg weten aan WielerFlits.

De transfer van Schiffer naar Visma-Lease a Bike was een verrassing. De Duitser was tot 2022 triatleet en rijdt pas sinds 2023 voor een kleine Duitse continentale ploeg. Schiffer liet zich dit jaar wel zien met een derde plaats op het Duits kampioenschap en ereplaatsen in enkele rittenkoersen.