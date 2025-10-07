Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

Het veldritseizoen is begonnen, maar op Mathieu van der Poel is het nog even wachten. De wereldkampioen zal pas in december opnieuw het veld induiken.

Op 14 september, zo'n drie weken geleden, reed Mathieu van der Poel met het WK mountainbiken zijn laatste officiële wedstrijd. De Nederlander trok daarna naar de Verenigde Staten, waar hij vooral aan ontspannen dacht.

Van der Poel heeft in de VS ook één keer gefietst in het kader van een social ride, maar volgens de Nederlander viel zijn vorm lelijk tegen. Maandag heeft Van der Poel ook in België al eens gefietst, maar daar zal het ook bij blijven.

Het gevoel bij Van der Poel is nu vooral dat hij nog minstens een weekje rust nodig heeft. Een snelle terugkeer in het veld moet dan ook niet verwacht worden. Want eens hij opnieuw begint, komen ook de klassiekers er snel aan.

Van der Poel eind december weer in het veld

Dat Van der Poel deze winter opnieuw zal crossen, dat staat wel vast. "Qua aantal, planning en invulling zal het een beetje vergelijkbaar zijn met vorig jaar, maar eerst een goed trainingsblok in Spanje", zegt hij bij VTM Nieuws.





Van der Poel begon zijn seizoen vorig jaar op 22 december in Zonhoven, het WK op 2 februari was zijn laatste cross. In totaal reed Van der Poel acht crossen, al stonden er elf op zijn planning. Door pijnlijke ribben moest hij drie crossen schrappen.