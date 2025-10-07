"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

Thibau Nys is zich in Spanje aan het klaarstomen voor het nieuwe veldritseizoen. Na zijn zware seizoen op de weg had Nys wel even nood aan rust.

Op 31 augustus reed Thibau Nys met de Bretagne Classic zijn laatste wegkoers van het seizoen. Vorig jaar sprintte Nys in de Franse klassieker naar de vijfde plaats, dit jaar werd hij pas 116de op meer dan vijf minuten.

De koersen in Canada midden september schrapte Nys van zijn programma, zowel fysiek als mentaal was het bobijntje af. Ook vader Sven Nys zag dat het tijd was dat zijn zoon even op de pauzeknop drukte.

Thibau Nys genoot van ontspanning na zwaar wegseizoen

"Je mag niet onderschatten wat er tegenwoordig allemaal op je afkomt in de wielersport. Voeding, slaapanalyses, hoogtestages... het is helemaal anders dan 10 jaar geleden", zegt Sven Nys bij Sporza.

En Nys heeft zich ook ontspannen. "Hij is een frietje gaan eten en hij is met zijn vrienden op café geweest. Dat was echt nodig", zegt vader Sven. Maar na twee weken begon voor Nys alweer de voorbereiding op het veldrijden.





Sven Nys zeit nu opnieuw gedrevenheid bij zijn zoon en hij ziet ook de effecten van de eerste Tour die Thibau Nys deze zomer heeft gereden. "Hij heeft een sterke en stabiele motor gekweekt."