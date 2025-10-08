"Altijd wel iets aan de hand": veel vragen bij transfer van Uijtdebroeks naar Movistar

Cian Uijtdebroeks (22) verlaat Visma-Lease a Bike en trekt naar Movistar. Is de jonge Belg wel klaar om kopman te zijn in grote rondes?

Na amper twee jaar trekt Cian Uijtdebroeks de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. Bij de Nederlandse ploeg kon Uijtdebroeks geen garanties krijgen dat hij kopman kan zijn in een grote ronde in 2026.

Bij Visma-Lease a Bike leek Uijtdebroeks op zijn plaats te zitten. Ex-renner Bobbie Traksel vindt het vertrek van Uijtdebroeks echter logisch. "Hij houdt helemaal niet van structuur", zegt hij bij Kop over Kop.

"Hij ging altijd over de limiet, deed niet graag mee aan regeltjes en protocollen. Bij Visma past dat gewoon niet. Daar draait alles om details, schema’s en discipline. Dan is een vrijere ploeg als Movistar misschien precies wat hij zoekt."

Uijtdebroeks de Belgische Dumoulin?

Eurosport-commentator Jan Hermsen ziet dan weer gelijkenissen met een andere topper die niet kon aarden bij Visma-Lease a Bike. "Hij is een beetje de Belgische Tom Dumoulin. Er is altijd wel iets aan de hand."

"Hij laat zich ook te veel leiden door zijn manager. Hij won wel wat in het najaar, maar niet overtuigend. Anders had hij de Ronde van Tsjechië en de Ronde van Slowakije wel gewoon gewonnen. Daarom denk ik dat hij zeker nog niet klaar is om echt mee te doen om de winst in een grote ronde."