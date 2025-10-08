Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

Een van de Belgische wielrenners die meer dan 15 jaar lang het beste van zichzelf heeft gegeven, zwaait vandaag af. Baptiste Planckaert rijdt zijn laatste koers.

De KAJ-KWB prijs in Zele staat vandaag weer op het programma. Deze wielerwedstrijd gaat elk jaar door in de Oost-Vlaamse gemeente en is een van de koersen die op het palmares staan van Baptiste Planckaert. Hij won deze koers in 2013 en het leek hem dan ook een ideale plek om dit jaar afscheid te nemen van zijn actieve wielerloopbaan.

Het spreekt voor zich dat Planckaert in al die jaren vele watertjes doorzwommen heeft. In 2009 zette hij als stagiair bij Landbouwkrediet de stap naar het profwielrennen. Planckaert reed nog tot en met 2013 voor deze ploeg, tot na de naamsverandering naar Crelan-Euphony. Via Roubaix-Lille Métropole en Wallonie Bruxelles belandde hij in 2017 bij Katusha.

Cirkel is helemaal rond voor Baptiste Planckaert

Daarna volgde een terugkeer naar Wallonie Bruxelles en ook nog vier mooie jaren bij Intermarché-Wanty-Gobert. Zijn carrière afsluiten doet hij in dienst van Van Rysel-Roubaix, het vroegere Roubaix-Lille Métropole. Ook hier betrof het dus een terugkeer naar het oude nest. Zo is de cirkel helemaal rond aan het einde van zijn carrière.

Planckaert was in de loop der jaren een vaste klant aan de start van de klassiekers. Hij toonde geregeld zijn snelle benen: zo won hij in 2019 Rund um Köln in een sprint tegen de Duitser Pfingsten. Naast zijn zeges was zijn meest spraakmakende resultaat een negentiende plek in Parijs-Roubaix in 2021. Planckaert reed ook één grote ronde: de Giro van 2018.

Baptiste Planckaert sluit af in Zele

Zijn profcarrière duurde zestien volledige seizoenen. Dinsdag reed hij nog Binche-Chimay-Binche. Afsluiten doet hij dus in Zele en bij de organisatie zijn ze alvast blij met zijn aanwezigheid. Zo klonk het bij de aankondiging van zijn deelname: "Baptiste Planckaert zal zijn lange profcarrière afronden in Zele!"