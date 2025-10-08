Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

Het was aanvankelijk de vraag of Alpecin-Deceuninck na Van der Poel nog over grote veldrittalenten kon beschikken. Inmiddels kennen we het antwoord. Er is de ontwikkeling van Del Grosso en het volgende talent staat ook alweer klaar.

Sinds dit jaar rijdt Stefano Viezzi, voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren, immers ook bij Alpecin-Deceuninck. Hij heeft een eerste wegseizoen bij de opleidingsploeg achter de rug en heeft inmiddels weer de blik gericht op de cross. Hij heeft in zijn thuisland al een eerste C2-veldrit gereden en gewonnen: dat belooft voor de toekomst.

Bij bici.PRO legt de 19-jarige renner uit dat hij deze maand vooral actief is in Italië en daarna naar België reist. Ondertussen moet blijken of hij wordt opgeroepen voor het EK. "Het seizoen moet nog verder worden uitgetekend, maar ik denk dat ik in ieder geval een ononderbroken maand met de ploeg in België en Nederland zal doorbrengen."

Jong talent blij met overstap naar Alpecin-Deceuninck

Viezzi is tevreden met zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck. "De balans is zeker en vast positief. Het team is ideaal, zowel voor de cross als voor de weg. Voor mij was het belangrijk om bij een ploeg te rijden waar ik me op beide disciplines kon blijven richten. Ik heb dit jaar veel koersen gereden in België, maar het was best wel leuk."

Alpecin-Deceuninck had voor hem een zorgvuldig programma uitgestippeld, met vooral deelname aan rittenkoersen met een nog niet te lange afstand. "Het was een eerste jaar en we gingen vrij langzaam." Het is goed dat Alpecin-Deceuninck zo'n jong talent niet meteen opbrandt. De broers Roodhooft weten op dit vlak wel wat ze doen.





Broers Roodhooft laten Viezzi rustig groeien

Viezzi voelt ook dat ze hem rustig willen laten groeien. "Ja, ik voel geen druk. Ik heb nog een jaar contract, ik kan me concentreren op het trainen en op wat ik moet verbeteren. Ze weten dat er een grote progressiemarge is. Je moet dus een beetje geduld hebben, het klopt dat ik in veel aspecten moet groeien."