Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het was aanvankelijk de vraag of Alpecin-Deceuninck na Van der Poel nog over grote veldrittalenten kon beschikken. Inmiddels kennen we het antwoord. Er is de ontwikkeling van Del Grosso en het volgende talent staat ook alweer klaar.

Sinds dit jaar rijdt Stefano Viezzi, voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren, immers ook bij Alpecin-Deceuninck. Hij heeft een eerste wegseizoen bij de opleidingsploeg achter de rug en heeft inmiddels weer de blik gericht op de cross. Hij heeft in zijn thuisland al een eerste C2-veldrit gereden en gewonnen: dat belooft voor de toekomst. 

Bij bici.PRO legt de 19-jarige renner uit dat hij deze maand vooral actief is in Italië en daarna naar België reist. Ondertussen moet blijken of hij wordt opgeroepen voor het EK. "Het seizoen moet nog verder worden uitgetekend, maar ik denk dat ik in ieder geval een ononderbroken maand met de ploeg in België en Nederland zal doorbrengen."

Jong talent blij met overstap naar Alpecin-Deceuninck

Viezzi is tevreden met zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck. "De balans is zeker en vast positief. Het team is ideaal, zowel voor de cross als voor de weg. Voor mij was het belangrijk om bij een ploeg te rijden waar ik me op beide disciplines kon blijven richten. Ik heb dit jaar veel koersen gereden in België, maar het was best wel leuk."

Alpecin-Deceuninck had voor hem een zorgvuldig programma uitgestippeld, met vooral deelname aan rittenkoersen met een nog niet te lange afstand. "Het was een eerste jaar en we gingen vrij langzaam." Het is goed dat Alpecin-Deceuninck zo'n jong talent niet meteen opbrandt. De broers Roodhooft weten op dit vlak wel wat ze doen.

Broers Roodhooft laten Viezzi rustig groeien

Viezzi voelt ook dat ze hem rustig willen laten groeien. "Ja, ik voel geen druk. Ik heb nog een jaar contract, ik kan me concentreren op het trainen en op wat ik moet verbeteren. Ze weten dat er een grote progressiemarge is. Je moet dus een beetje geduld hebben, het klopt dat ik in veel aspecten moet groeien."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tibor Del Grosso
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

10:00
Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

08:00
Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft Naast de fiets

Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft

09:00
Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis) Naast de fiets

Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis)

07:30
"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

07:00
Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

16:30
Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

20:30
Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

21:30
Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

20:00
Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

19:00
Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

18:30
Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

14:00
"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

18:00
🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

17:00
Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

16:00
Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

15:00
"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

13:30
"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

13:00
"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

12:30
Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

12:00
Van Aert én Van der Poel kloppen in het veld? Nys spreekt stevige ambities uit

Van Aert én Van der Poel kloppen in het veld? Nys spreekt stevige ambities uit

07/10
Moet Evenepoel de les gespeld worden na EK en WK? "Pauwels moet met hem praten"

Moet Evenepoel de les gespeld worden na EK en WK? "Pauwels moet met hem praten"

11:00
Gelijkenis tussen EK-deelname van Vingegaard en Axel Merckx? "80% marketing"

Gelijkenis tussen EK-deelname van Vingegaard en Axel Merckx? "80% marketing"

07/10
Dominantie Pogacar een probleem: alle hoop op Van der Poel én Van Aert als redders

Dominantie Pogacar een probleem: alle hoop op Van der Poel én Van Aert als redders

07/10
Vanthourenhout verklapt plan van Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel dichter bij Pogacar te brengen

Vanthourenhout verklapt plan van Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel dichter bij Pogacar te brengen

07/10
'Lotto breekt beloftes in verband met fusie met Intermarché-Wanty'

'Lotto breekt beloftes in verband met fusie met Intermarché-Wanty'

07/10
Vingegaard spreekt droom uit, maar beseft dat Visma-Lease a Bike niet staat te springen

Vingegaard spreekt droom uit, maar beseft dat Visma-Lease a Bike niet staat te springen

07/10
Oorzaak voor wisselvallig seizoen gevonden: Maxim Van Gils gaat onder het mes

Oorzaak voor wisselvallig seizoen gevonden: Maxim Van Gils gaat onder het mes

06/10
"Heb het er met Evenepoel over gehad": De Cauwer helder over twijfels aan Pogacar

"Heb het er met Evenepoel over gehad": De Cauwer helder over twijfels aan Pogacar

06/10
Na zijn stunt vorig jaar: Toon Aerts kreeg goed nieuws van Belgian Cycling

Na zijn stunt vorig jaar: Toon Aerts kreeg goed nieuws van Belgian Cycling

06/10
Nys vergelijkt met Van der Poel en Van Aert, maar zet critici ook op hun plaats

Nys vergelijkt met Van der Poel en Van Aert, maar zet critici ook op hun plaats

06/10
Twee weken eerder dan voorzien punt gezet achter wegseizoen: Nys onthult reactie van Lidl-Trek

Twee weken eerder dan voorzien punt gezet achter wegseizoen: Nys onthult reactie van Lidl-Trek

06/10
Vingegaard krijgt de wind van voren van Riis na flop op EK: "Niet serieus"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Riis na flop op EK: "Niet serieus"

06/10
Israëlische renner haalt uit naar critici, maar Israel-Premier Tech bezwijkt onder protest en druk

Israëlische renner haalt uit naar critici, maar Israel-Premier Tech bezwijkt onder protest en druk

06/10
Derde keer, goede keer? Evenepoel, met extra motivatie, spreekt straffe taal over Ronde van Lombardije

Derde keer, goede keer? Evenepoel, met extra motivatie, spreekt straffe taal over Ronde van Lombardije

06/10
Tim Merlier haakt af voor Binche-Chimay-Binche, Soudal Quick-Step rekent op verrassende kopman

Tim Merlier haakt af voor Binche-Chimay-Binche, Soudal Quick-Step rekent op verrassende kopman

06/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Serge Pauwels Sven Vanthourenhout Sven Nys Jose De Cauwer Arnaud De Lie Primoz Roglic Toon Aerts Maxim Van Gils Stephane Heulot Lucinda Brand Jan Bakelants Eddy Merckx Thomas Voeckler Thijs Zonneveld

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved