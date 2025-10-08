Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis)

Remco Evenepoel verscheen al op het balkon van het stadhuis van Brussel na grote zeges. Oumi heeft dat nu ook kunnen doen na een eigen persoonlijke verwezenlijking.

De echtgenote van Remco Evenepoel is immers afgestudeerd in de studierichting Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB in Brussel. Dinsdag heeft een afstudeerceremonie plaatsgevonden op de Grote Markt in Brussel. De ouders van Oumi, de ouders van Remco en ook Remco keken trots toe van in een zittribune.

Het is geen geheim dat Oumi geslaagd is. Dat kondigde ze reeds aan afgelopen september. Het moest alleen allemaal nog officieel worden, er moest nog een diploma-uitreiking aan te pas komen. Dat is nu dus ook gebeurd. Net als de andere afgestudeerde studenten nam Oumi in een mooi blauw gewaad deel aan de ceremonie.

Oumi bedankt Remco van op balkon stadhuis

Alle studenten kregen ook de kans om zich even te tonen op het balkon van het stadhuis van Brussel, waar een microfoon stond. Daar konden ze dan hun naam zeggen en een kort dankwoordje plaatsen. Die kans liet Oumi niet liggen. "Oumaima Rayane. Ik wil heel graag God bedanken, mijn ouders, mijn man, familie en vrienden, voor de steun van de afgelopen dagen, eh, jaren."

Oumi moest zelf ook heel spontaan lachen met haar kleine verspreking, waar natuurlijk niemand om maalde. Op hetzelfde balkon waar Remco het behalen van zijn twee olympische titels en zijn eindzege in de Vuelta vierde, voor een bomvolle Grote Markt, was het nu eens de beurt aan Oumi om in de schijnwerpers te staan. Het was ook meer dan verdiend.





Evenepoel kijkt tevreden toe

Deze keer was zij het die een grote en belangrijke verwezenlijking gerealiseerd. Een goedgeluimde Evenepoel zag vanuit de tribune dat het goed was. Op hun 25ste hebben ze beiden al zaken waar ze heel erg trots op kunnen zijn.