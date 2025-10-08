"Hij heeft de code gekraakt": Van der Poel de enige die Pogacar kan kloppen

Mathieu van der Poel hield Tadej Pogacar van de overwinning in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. De Nederlander lijkt de code gekraakt te hebben van de wereldkampioen.

Zonder Mathieu van der Poel had Tadej Pogacar dit jaar niet alleen de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, maar ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. En zaterdag komt daar wellicht nog de Ronde van Lombardije bij.

Dankzij Van der Poel is de dominantie van Pogacar niet nog groter dit seizoen. Volgens ex-renner Tom Danielson is het ook geen toeval dat Van der Poel erin slaagt om Pogacar te kloppen in die koersen. "Hij heeft de code gekraakt."

Hoe klopt Van der Poel Pogacar?

"Van der Poel kiest koersen die volledig aansluiten bij zijn eigen kwaliteiten en traint specifiek op de inspanningen waarvan hij weet dat Pogacar ze zal gebruiken", schrijft Danielson op X. Hij focust vooral op zijn eigen kracht.

"Van der Poel was bovendien voorbereid op de lange, herhaalde VO2-max-inspanningen. Die extreme, slopende inspanningen waar Pogacar normaal het verschil mee maakt. Mathieu was ook klaar om van ver aan te gaan, om de wedstrijd zelf te controleren in plaats van te reageren."





"Dat maakte het verschil." Al sluit Danielson ook niet uit dat Pogacar volgend jaar toch zal proberen om Van der Poel te kloppen. "Tadej zal in Sanremo, Vlaanderen en Roubaix ongetwijfeld met nieuwe zetten komen."