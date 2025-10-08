José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

José De Cauwer zou wel kunnen blijven vertellen over die fameuze stunt van Mathieu van der Poel in de Tour de France. Dan gaat het niet eens over zijn ritzege, maar over de dag waarop hij de sprintersploegen bijna verschalkte.

José De Cauwer was co-commentator tijdens de VRT-uitzending van Binche-Chimay-Binche. Tijdens deze uitzending dacht De Cauwer toch nog eens aan die fameuze negende Tourrit. Na de start in Chinon ging Van der Poel er onmiddellijk vandoor met ploegmaat Jonas Rickaert. Ze waren vertrokken voor een lange dag in de aanval.

Moest Van der Poel zich wel aan zo'n onderneming wagen? "Als ex-ploegleider vraag ik mij af of je hem zo'n inspanning moet aandoen." De Cauwer corrigeert meteen, want hij beseft dat Van der Poel zelf verlekkerd was op dit avontuur. "Hij doet het zichzelf aan, hij heeft het gewoon zelf gedaan. Als je weet wat er nadien allemaal nog zit aan te komen..."

De Cauwer zag Van der Poel onnodige inspanning doen

De Cauwer heeft het dan onder meer over de slotrit langs de Montmartre, gewonnen door Wout van Aert. Van der Poel was er toen al niet meer bij. "Mathieu is ziek geworden, maar ik weet niet of het ene niet met het andere te maken heeft. Ik ben nog altijd van de stelregel: doe geen inspanningen die niet nodig zijn en doe ze op het moment dat het werkt."

De Cauwer moet wel toegeven dat Van der Poel in die negende rit dicht bij de zege kwam. "Hoewel: tot op 700 meter van de streep moest Van der Poel nog altijd ingelopen worden." Als hij het gehaald had, was het nog straffer geweest dan het winnen van de slotrit. "Tuurlijk, helemaal. Ze hebben daar met zijn tweeën vijftig per uur gereden, hè. Vijftig per uur en 170 kilometer in de aanval. Crazy! Crazy!"





Rickaert overtuigde Van der Poel

Knap ook van Rickaert dat hij Van der Poel kon overtuigen. "Om iemand binnen een ploeg zo gek te krijgen omdat je eens op het podium wil staan. Volgens mij zijn er andere manieren om op het podium te geraken." Voor VDP was het misschien een manier om de verveling tegen te gaan. "Het uitvallen van Philipsen, die wel al een mooie etappe gewonnen had, veranderde de zaak helemaal binnen die ploeg."