Juan Ayuso haalt stevig uit naar "agressief" management van UAE Team Emirates-XRG

Juan Ayuso vertrekt bij UAE Team Emirates-XRG en rijdt volgend jaar bij Lidl-Trek. De Spanjaard haalde nogmaals stevig uit naar zijn huidige werkgever.

Dat Juan Ayuso niet meer op zijn plaats zat bij UAE Team Emirates-XRG was al enige tijd duidelijk. De Spanjaard is geen al te beste vrienden met Tadej Pogacar, de absolute ster en grootverdiener bij de ploeg.

Pogacar en Ayuso reden sinds de Tour van vorig jaar enkel in Canada nog samen in dezelfde ploeg, dit jaar stonden ze alleen op het EK en het WK samen aan de start, maar dan als concurrenten.

Ayuso haalt uit naar management van UAE

"Bij UAE heb ik vaak tegen mijn teamgenoten gestreden. Dat is geen fijn gevoel", zegt Ayuso in een gesprek met Daniel Benson. "Eerlijk gezegd had ik niet zo'n groot probleem met mijn teamgenoten. Het probleem lag bij het management."

Volgens Ayuso kreeg hij in januari een voorstel om bij te tekenen tot 2030, maar de Spanjaard wilde de afkoopsom van 100 miljoen euro laten schrappen. Voor het geval dat hij wilde vertrekken in de toekomst. "Vanaf dat moment werd het management heel agressief."

"Er werd me verteld dat als ik de verlenging niet tekende, we zouden zien welke kalender ik zou krijgen. Dat was een van de grootste keerpunten, naast de sportieve kant die een beetje druppelsgewijs ging, en dat was het moment waarop ik zei: "Oké, het is genoeg."'