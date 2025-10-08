Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

Yves Lampaert zal volgend jaar geen ploegmaat meer zijn van Remco Evenepoel, die naar Red Bull trekt. Lampaert had de gelegenheid om zich daar nog eens over uit te spreken.

Lampaert was dinsdagavond immers één van de gasten in De Tafel van Gert, naar aanleiding van het uitbrengen van zijn boek Forza Lampaert. Dit boek heeft de wielrenner uitgebracht samen met Wouter Deboot en is verkrijgbaar voor een prijs van iets meer dan twintig euro. De titel van het boek is ook de leuze van de fans van Lampaert.

Uiteraard werd in de tv-uitzending ook nog eens gepraat over Remco Evenepoel. Lampaert kreeg de vraag of het voor Remco een goede zaak is om naar Red Bull-BORA-hansgrohe te gaan. "Dat zal de toekomst moeten uitwijzen", blijft Lampaert aanvankelijk op de vlakte. Niet helemaal onlogisch aangezien hij bij Soudal Quick-Step blijft rijden.

Evenepoel wordt er financieel beter van

"Financieel zal het wel een hele goede zet zijn", suggereert Lampaert dat Evenepoel bij Red Bull een pak meer zal kunnen verdienen. Dat weten we natuurlijk al. Na het afronden van de transfer circuleerden bedragen van 5 tot 7 miljoen euro als jaarsalaris. Als dat klopt, wordt Evenepoel één van de best verdienende renners uit het peloton.

Uiteraard zullen ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe erop rekenen dat Evenepoel dat geld ook waard is. Er moeten dus ook sportieve prestaties geleverd worden. "Ik hoop dat voor hem dat hij ooit de Tour de France zal winnen, maar het zal niet evident worden." Lampaert twijfelt er dus aan of een Tourzege binnen Remco's bereik ligt.





Goede band tussen Lampaert en Evenepoel

In elk geval is Lampaert altijd goed met Evenepoel overeengekomen. Het zal dus wel wennen zijn om niet langer zijn ploegmaat te zijn. "Ik had een goede band met Remco. Ik ga hem zeker missen", verkondigt Lampaert.